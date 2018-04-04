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杜特蒂將訪中 台嫌遣陸擋不住

2018-04-04 07:30中央社 馬尼拉4日專電

由於菲律賓總統杜特蒂政策親中，近期將再度訪問中國，菲方今天凌晨同意把78名台籍電信詐騙嫌犯移交給中方，駐菲代表處經過近3個月的努力，仍無法阻止北京強勢搶人。

清晨6時前，78名台嫌被150名中國公安押上天津航空公司包機，帶到天津。駐菲代表處3日一整天都在與菲國相關部門交涉，深夜有數名人員前往馬尼拉國際機場，但無法扭轉局面。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）立場「親中」，2016年上任後，已兩度訪問中國，下週將前往海南島出席博鰲亞洲論壇及訪問福州大學。消息人士透露，在強大的政治壓力與經濟利益之下，杜特蒂只能在出訪前順從北京。

這批台嫌於1月13日在菲國3處被捕，同時被捕的還有73名中國籍嫌犯，中方高層至少3度前往菲律賓要人，包括外交部副部長孔鉉佑。

中國籍嫌犯已於2月26日被遣送天津，北京當時即想把台嫌一併帶走，但在駐菲代表處交涉下，菲方依要求進行調查、協商，拖延迄今才把台嫌移交中國公安。

菲國警方反網路犯罪大隊（PNP-ACG）發言人辛柯（Artemio Cinco）稍早前向中央社記者表示，電信詐騙集團在大陸犯下至少500案，詐騙金額總計超過5000萬美元，中國公安已在天津立案偵查。

中方透過國際刑警組織（INTERPOL）把這批台嫌及陸嫌列為「紅色通緝」對象，菲方基於國際刑警組織的要求，把台嫌移交給中國公安。

由於案件受害人都在大陸，犯罪證據也多在中國，菲方無法起訴嫌犯，菲警處理全案期間，傾向將所有嫌犯遣送大陸受審。

駐菲代表處指出，台嫌均持台灣護照，依據國籍及出發地原則，應該遣送台灣，曾發表聲明譴責及抗議菲中兩國的作法。

中央社記者詢問菲國警方，僅稱已把台嫌移交至移民局，移民局則不回應。菲方在深夜，機場媒體室無人時遣送台嫌，也顯示菲國低調處理台嫌遣送。

電信詐騙公安北京
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