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台嫌遣陸 菲方指打擊跨域犯罪考量

2018-04-04 07:30中央社 馬尼拉4日專電

菲律賓政府昨晚將78名台籍詐騙嫌犯交給中國公安，今晨遣送至大陸，馬尼拉經濟文化辦事處說明，這是依菲國司法部建議所作的決定，以有效打擊跨域犯罪。

1月13日在菲國被捕的78名台籍電信詐騙嫌犯，昨晚10時30分左右被菲國移民局交給中國公安，今晨6時以包機押到天津。當時和台嫌同時被捕的73名中國籍嫌犯，2月26日已被遣送大陸。

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）指出，菲國司法部與相關執法機構協調之後，決定把詐騙嫌犯全部送到中國大陸，讓他們受到有效審判，因為受害人和罪證都在中國。

此外，中國公安已透過國際刑警組織（INTERPOL），把這批嫌犯列為「紅色通緝」對象，菲方需配合國際刑警組織的要求，把嫌犯移送中國。

MECO理事主席兼駐台代表班納友（AngelitoBanayo）指出，菲律賓有必要與國際社會共同打擊跨域犯罪，並確保犯案者有效起訴並受懲罰。

班納友說：「這將向犯罪集團發出強烈訊息，不要在菲律賓從事不法活動。」

MECO在聲明稿指出，過去3年，類似電信詐騙集團也曾以印尼、肯亞、西班牙、越南、柬埔寨和馬來西亞等國作為犯罪基地，但所有嫌犯落網後，也都被遣送到中國起訴。

被遣送中國的詐騙嫌犯去年開始在菲律賓運作，以假冒警察、法官及檢察官等手法詐騙大陸民眾錢財，每天估計都有百人受害。菲律賓警方曾指出，在受害人和罪證都在中國的情況下，很難在馬尼拉將嫌犯定罪。

班納友重申，這是執法事務，菲律賓不能成為打擊網路犯罪的缺口，不能成為外國人為害世界的犯罪地。

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