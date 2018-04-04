78台嫌遣陸 駐菲代表處嚴厲譴責

2018-04-04 07:30 中央社 馬尼拉4日專電



菲律賓當局把78名台灣籍電信詐騙嫌犯交給中國公安，今晨以包機押到天津受審。中華民國駐菲代表處嚴厲譴責菲中兩國罔顧台嫌權益，讓政治介入國際打擊犯罪及司法合作。

這78名台籍嫌犯是於1月13日在菲國3處被捕，同時被捕的還有73名中國籍嫌犯，中國籍嫌犯已於2月26日被押回中國。

菲律賓警方反網路犯罪大隊（PNP-ACG）發言人辛柯（Artemio Cinco）3日晚間向中央社記者證實，78名台嫌已交給菲律賓移民局，但菲律賓移民局相關官員則不回應中央社記者的詢問。

昨天深夜10時30分，中國派來押解台嫌的包機降落在馬尼拉國際機場，而菲方也開始辦理嫌犯移交程序，駐菲代表處人員趕到機場做最後一分鐘的努力、關心與確認。

菲國移民局人員直接用巴士把台嫌載到停機坪，送上天津航空公司包機，今天清晨6時起飛，由150名中國公安押到天津。

駐菲代表處發表聲明譴責這宗「台嫌遣陸」事件，以下是聲明全文：

「駐菲代表處嚴厲譴責中國大陸及菲律賓兩國政府罔顧國人權益，漠視國際慣例及原則，逕將國際共同打擊犯罪合作事項泛政治化，捨棄兩岸既有聯繫管道運作，把我78名涉電信詐騙案國人遣送中國大陸，對兩岸互動及台、菲關係造成嚴重傷害。

中國大陸於本（3）日深夜以片面蠻橫作法，強行以包機將78名在菲國涉電信詐騙案國人遣送回中國大陸。駐菲代表處對於中國大陸漠視國際法、國際慣例及模式，單方捨棄兩岸早已簽訂運行多年 「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」相關規定，予以嚴厲譴責。

對於菲國政府屈從中國大陸之壓力，不顧人權及中國司法制度欠缺獨立、透明、公平及公正現況下，漠視國際慣例，逕行認同中國大陸所謂「一個中國」論調，在未與我方討論及諮商下，將我國人民送往中國大陸進行審判。駐菲代表處對菲方未能尊重我國係主權獨立之國家，表達強烈不滿，並嚴正抗議。菲國此舉，對未來台、菲雙方關係發展將造成負面之影響。

本案案發後，駐菲代表林松煥偕同仁曾多方奔走交涉，力洽菲國政府及國會等重要人士，表達本案78人均持有效之台灣護照，且本案案發地係菲國，菲國政府理應先行使調查主權，確認罪責歸屬後，再依嫌犯「國籍原則」、「遣送回出發地」之國際慣例與作法， 將涉案國人遣送回台受審。

駐菲代表處呼籲中國大陸及菲律賓政府，打擊跨域犯罪需要全世界之共同合作，無涉政治，切勿以政治論調指導司法合作，務必遵循國際慣例及作法處理本案。」