親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

英國菲立普親王入院 排定4日髖部手術

2018-04-04 02:09中央社 倫敦3日專電

白金漢宮表示，英國菲立普親王將進行髖部手術。 歐新社資料照片
白金漢宮表示，英國菲立普親王將進行髖部手術。 歐新社資料照片
分享

白金漢宮表示，英國女王伊麗莎白二世的丈夫、高齡96歲的菲立普親王今天在計劃下入院，排定明天進行髖部手術。

白金漢宮指出，手術明天將在馬里波恩（Marylebone）的英王愛德華七世醫院（King EdwardVII Hospital）進行。

菲立普親王去年8月退休。他3月29日缺席在溫莎城堡舉行的王室濯足節（Royal Maundy Service）儀式，據傳就是因為髖部問題。

白金漢宮聲明：「愛丁堡公爵殿下今天下午住進倫敦的愛德華七世醫院，為了明天排定的髖部手術。進一步細節將在合適時間公布。」

菲立普親王1947年與當時的伊麗莎白公主結婚；1952年，英王喬治六世去世，伊麗莎白公主登基成為女王，菲立普親王從此放棄海軍生涯，成為女王得力的另一半。執行王室任務70年後，菲立普親王去年終於在女王的支持下退休。

菲立普親王去年5月宣布退休計畫後，隨後在6月入院，作為治療感染的「預防性措施」。他最後一次單獨出席公開場合是在去年8月2日。

菲立普親王也適逢在英國王室家族即將發生一連串喜事前入院。他的孫媳婦凱特預產期在4月，孫子哈利王子也預定在5月迎娶美國演員梅根馬克爾（MeghanMarkle）。

菲立普親王女王白金漢宮
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

罷工重頭戲登場 考驗馬克宏重塑法國決心

2018-04-04 00:41

大陸肯定北韓 支持與南韓美國舉行峰會

2018-04-04 00:26

李光耀故居紛爭再起 李顯龍弟妹堅持拆除

2018-04-04 00:19

大打慈父形象 埃及總統塞西高票連任

2018-04-03 23:56

印度學者：中國應對話非挑釁 才能得台灣民心

2018-04-03 22:28

美軍5架CV-22魚鷹機 將抵東京橫田基地

2018-04-03 20:58

北韓突要求兩韓峰會前的工作會談 延後一日

2018-04-03 20:25

法國大罷工正式登場 考驗馬克宏改革決心

2018-04-03 14:39

日本首相安倍晉三 連任將破局？

2018-04-03 14:29

在白宮開美俄峰會？ 桑德斯：今年11月前不可能

2018-04-03 13:54

韓國四三事件追思 文在寅向人民道歉

2018-04-03 12:59

美國老師憤怒大罷工：奧克拉荷馬、肯塔基的「出走教室」

2018-04-03 12:22

日本稱：中國海警船又入侵釣魚臺領海

2018-04-03 11:39

朴槿惠涉貪案6日宣判 南韓法院允直播

2018-04-03 11:05

評／走鋼索的電供 德國能源轉型遇瓶頸？

2018-04-03 10:54

評／你身上有細菌！福島的校園霸凌

2018-04-03 10:42

台灣毒品走私日本 NHK赴台探究原因

2018-04-03 10:33

李雪主不稱金正恩元帥稱老公 演出「普通國家」

2018-04-03 09:52

金正恩來聽我的演唱會：春來了... K-POP平壤再體驗

2018-04-03 09:45

安倍17日訪美 談北韓尋共識

2018-04-03 00:00

陸盼突破第二島鏈 日小笠原群島空防升級

2018-04-03 00:00

抗議馬克宏改革 法鐵路罷工啟動 恐長達3個月

2018-04-03 00:00

例行公事？挑釁？英搜查俄客機 引爆兩國互嗆

2018-04-03 00:00

俄毒殺前特務？高難度任務 手法太專業露了餡

2018-04-03 00:00

卡內基在日本成立首個海外團體 推廣音樂教育

2018-04-02 23:24

川普提議峰會 克宮：雙方尚未具體討論

2018-04-02 22:57

川普安倍再相會 不忘談貿易與投資

2018-04-02 22:50

曼德拉前妻溫妮．曼德拉去世 享壽81

2018-04-02 22:36

想要拿美國簽證？先交出社群媒體、電子郵件帳號和電話

2018-03-31 09:06

「是我們毀了臉書」一槍讓佐伯格跳腳的90後吹哨人

2018-03-30 09:54

列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾

2018-03-23 11:17

紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺　最快下周公布

2018-03-11 18:25

平昌政治角力 兩韓和平契機？

2018-02-26 00:34
看更多

熱門文章

獨家／孫安佐遭爆曾結業式衝上台 康橋以場地有限拒他6月返校

2018-04-03 20:49

搜出子彈槍枝 朱學恒：孫安佐的玩笑真是有計畫又專業

2018-04-03 07:42

首度會見愛子孫安佐 狄鶯、孫鵬情緒激動當場落淚

2018-04-03 02:25

孫安佐刷狄鶯孫鵬信用卡買軍火 吳宗憲「這樣不行」

2018-04-03 14:33

有神快拜！超猛高中生 哈佛等20間頂尖大學任他挑選

2018-04-03 09:46

孫安佐軍火驚人 全為合法取得

2018-04-03 10:16

道瓊崩458點 標普失守關鍵防線 科技股崩加貿易戰隱憂

2018-04-03 06:27

狄鶯赴美救子快崩潰 傳訊楊懷民「我只想哭」

2018-04-03 14:12

美股大跌 華爾街告誡川普：莫打貿易戰、別碰亞馬遜

2018-04-03 11:43

川普貿易戰讓鐵票愛州多慘？當局正在預防酪農自殺

2018-04-03 11:03

美國飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅過世 享年94歲

2018-04-03 23:02

特斯拉Model 3生產進度落後 CEO穆斯克晚上睡工廠親督！

2018-04-03 08:44

快逃！美科技股跌不停 摔得有多慘看這指標就知

2018-04-03 17:39

小戰換大和…大陸想好下波反制美國名單

2018-04-03 00:19

日本女職員被迫「按照班表」懷孕 年長者優先

2018-04-03 17:38

影／孫安佐大批軍火曝光 警搜出手槍及1600發子彈

2018-04-03 13:42

貿易戰擔憂+科技股領跌 美股開季不利

2018-04-03 05:01

巨星寵小25歲嬌妻、美國振軍威 原來都靠它

2018-04-03 11:50

金星上可能有生命 科學家：就在雲層裡

2018-04-03 12:12

川普本周將放大絕制裁中國 但美企為何不相挺

2018-04-03 23:11

狄鶯傳訊「我只想哭」 昔日螢幕情人鼓勵「要堅強」

2018-04-03 17:03

兩岸密使陳香梅這麼給力 原來是因為她的表舅父

2018-04-03 23:00

美非裔生申請頂級大學 20所全錄取並獲750萬獎學金

2018-04-03 09:28

獼猴偷抱走半月大嬰兒 找到時嬰兒已溺斃井中

2018-04-03 16:54

李雪主不稱金正恩元帥稱老公 演出「普通國家」

2018-04-03 09:52

崔天凱回應301調查：中方將以同樣規模、金額回擊

2018-04-03 12:01

黃之瀚談台灣：台灣是印太區域典範

2018-04-03 06:40

94年陳香梅傳奇 畫下句點

2018-04-03 23:11

貿易戰陰雲籠罩 美股重挫

2018-04-03 05:31

陸依賴進口大豆 若制裁美國將引發通膨

2018-04-03 12:56

孫安佐擁大批彈藥 美警方慶幸阻重大悲劇

2018-04-03 22:55

影／美偵察機飛行員捕捉 2萬公尺高空極光美景

2018-04-03 17:23

川普顧問：中美不會一再以關稅對付彼此

2018-04-03 10:36

英特爾若痛失蘋果Mac晶片訂單 台積電是當然的受益者

2018-04-03 09:50

印軍手機無法通話 卻在邊境收到中國簡訊問候

2018-04-03 21:50

孫安佐寄宿家長是律師 事前移走槍彈遭調查

2018-04-03 14:11

油價創近兩個月最大跌幅；金價上漲

2018-04-03 08:07

加州汽車墜崖一家八口喪生 女同志家長可能是故意

2018-04-03 14:31

影／驚！白獅上車打招呼 嚇壞一車參觀學生

2018-04-03 18:13

中駐美大使：以同樣強度還擊美國301

2018-04-03 13:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top