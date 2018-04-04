大陸肯定北韓 支持與南韓美國舉行峰會

2018-04-04 00:26 中央社 北京3日綜合外電報導



大陸國務委員兼外交部長王毅3日會見正在北京過境的朝鮮外相李勇浩。 新華社 分享 facebook 大陸外交部長兼國務委員王毅今天與北韓外長李容浩會晤，他表示中方感謝北韓為化解朝鮮半島緊張情勢所作努力，也支持平壤政權與南韓和美國舉行高峰會。

路透社報導，王毅呼籲各方保持定力的數小時後，他告訴北韓外長李容浩：「中方讚賞朝方致力於緩和朝鮮半島形勢所作的重要努力。」

大陸是北韓傳統上最親密的盟友，但雙邊關係因北韓領導人金正恩追求發展核武及飛彈而陷入緊張，北京因此也支持聯合國對平壤政權祭出嚴厲制裁。

但北京3月下旬矢言維護與這個遭孤立國家的友誼，而金正恩與大陸國家主席習近平會晤時，也承諾致力實現朝鮮半島非核化。

王毅告訴李容浩，金正恩訪問北京時，與習近平在和平解決朝鮮半島的核問題上達成重要共識。

金正恩2011年接掌政權以來，3月26日首度進行為外界所知的國外訪問，地點即是北京。

根據大陸外交部發布的聲明，王毅說：「中方讚賞朝方致力於朝鮮半島無核化立場，以及為緩和朝鮮半島形勢所作的重要努力，支持朝韓、朝美首腦舉行會晤。」

聲明指出，李容浩說：「朝方將就朝鮮半島相關問題與中方保持密切戰略溝通。朝中兩國最高領導人的成功會晤為朝中關係發展提供了重要契機。」

日本共同社引述外交消息來源報導，李容浩之後將前往俄羅斯、亞塞拜然及其他前蘇聯國家訪問。