親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

罷工重頭戲登場 考驗馬克宏重塑法國決心

2018-04-04 00:41中央社 巴黎3日綜合外電報導

法國國營鐵路公司工會組織罷工遊行，正式進入重頭戲。
法國國營鐵路公司工會組織罷工遊行，正式進入重頭戲。
分享
法國鐵路工人發起為期3個月的滾動式罷工，而重頭戲於媒體稱為「黑色星期二」的今天登場，全國通勤者面臨嚴重干擾，總統馬克宏以大規模改革重塑法國的決心也備受考驗。

法新社報導，法國國家鐵路公司（SNCF）表示，超過3/4的列車駕駛參加首日罷工，但總體而言，僅1/3的員工罷工。

法國國鐵因債務纏身而成為馬克宏（Emmanuel Macron）希望大力整頓的對象。

今天每8班高速列車（TGV）僅有一班運行，同時只有1/5區域列車維持運作。法國罷工將持續至6月28日，且每5天罷工2天，法國每日450萬名列車乘客將受到長達數週影響。

法國總工會（CGT）秘書長馬蒂內茲（Philippe Martinez）告訴法國公共電台（France Inter Radio）：「我們數週以來不斷要求一樣的事－政府徹頭徹尾地重新考慮其計畫。他們需要再次從頭來過。」

40歲的馬克宏上任11個月以來，社會衝突氛圍不斷加劇，而法國航空公司（Air France）職員、垃圾清運工及若干能源員工今天也在這樣的氣氛下罷工。

根據伊佛普研究所（Ifop）週日發布的民意調查，略低於一半的受訪者支持鐵路罷工，眼見班次減少，通勤人士既同情又沮喪。

批發公司經理納哈瓦（Jean Nahavua）住在里爾（Lille），但須通勤至巴黎工作，他抱怨：「我下午1點工作，你知道我幾點起床？清晨5點。」

「這3個月若都如此，情況將變複雜。」

銀行家拉斯尼爾（Pascal Lasnier）也在同一站等車。他說：「我理解他們想要力守自己的一杯羹，但也許還有其他方式可以辦到。」

巴黎繁忙的里昂車站（Gare de Lyon）月台相當擁擠，一名婦女因此不慎跌落鐵軌，其他乘客連忙將她拉起。

但尼斯（Nice）、里爾及馬賽（Marseille）等地的乘客早預料到班次將被取消，這些區域大站宛如廢棄車站。

法國罷工列車
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

反種族隔離的革命家：「南非國母」溫妮・曼德拉病逝

2018-04-03 18:26

大陸肯定北韓 支持與南韓美國舉行峰會

2018-04-04 00:26

李光耀故居紛爭再起 李顯龍弟妹堅持拆除

2018-04-04 00:19

大打慈父形象 埃及總統塞西高票連任

2018-04-03 23:56

印度學者：中國應對話非挑釁 才能得台灣民心

2018-04-03 22:28

美軍5架CV-22魚鷹機 將抵東京橫田基地

2018-04-03 20:58

北韓突要求兩韓峰會前的工作會談 延後一日

2018-04-03 20:25

法國大罷工正式登場 考驗馬克宏改革決心

2018-04-03 14:39

日本首相安倍晉三 連任將破局？

2018-04-03 14:29

在白宮開美俄峰會？ 桑德斯：今年11月前不可能

2018-04-03 13:54

韓國四三事件追思 文在寅向人民道歉

2018-04-03 12:59

美國老師憤怒大罷工：奧克拉荷馬、肯塔基的「出走教室」

2018-04-03 12:22

日本稱：中國海警船又入侵釣魚臺領海

2018-04-03 11:39

朴槿惠涉貪案6日宣判 南韓法院允直播

2018-04-03 11:05

評／走鋼索的電供 德國能源轉型遇瓶頸？

2018-04-03 10:54

評／你身上有細菌！福島的校園霸凌

2018-04-03 10:42

台灣毒品走私日本 NHK赴台探究原因

2018-04-03 10:33

李雪主不稱金正恩元帥稱老公 演出「普通國家」

2018-04-03 09:52

金正恩來聽我的演唱會：春來了... K-POP平壤再體驗

2018-04-03 09:45

安倍17日訪美 談北韓尋共識

2018-04-03 00:00

陸盼突破第二島鏈 日小笠原群島空防升級

2018-04-03 00:00

抗議馬克宏改革 法鐵路罷工啟動 恐長達3個月

2018-04-03 00:00

例行公事？挑釁？英搜查俄客機 引爆兩國互嗆

2018-04-03 00:00

俄毒殺前特務？高難度任務 手法太專業露了餡

2018-04-03 00:00

卡內基在日本成立首個海外團體 推廣音樂教育

2018-04-02 23:24

川普提議峰會 克宮：雙方尚未具體討論

2018-04-02 22:57

川普安倍再相會 不忘談貿易與投資

2018-04-02 22:50

曼德拉前妻溫妮．曼德拉去世 享壽81

2018-04-02 22:36

想要拿美國簽證？先交出社群媒體、電子郵件帳號和電話

2018-03-31 09:06

「是我們毀了臉書」一槍讓佐伯格跳腳的90後吹哨人

2018-03-30 09:54

列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾

2018-03-23 11:17

紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺　最快下周公布

2018-03-11 18:25

平昌政治角力 兩韓和平契機？

2018-02-26 00:34
看更多

熱門文章

獨家／孫安佐遭爆曾結業式衝上台 康橋以場地有限拒他6月返校

2018-04-03 20:49

搜出子彈槍枝 朱學恒：孫安佐的玩笑真是有計畫又專業

2018-04-03 07:42

首度會見愛子孫安佐 狄鶯、孫鵬情緒激動當場落淚

2018-04-03 02:25

孫安佐刷狄鶯孫鵬信用卡買軍火 吳宗憲「這樣不行」

2018-04-03 14:33

有神快拜！超猛高中生 哈佛等20間頂尖大學任他挑選

2018-04-03 09:46

孫安佐軍火驚人 全為合法取得

2018-04-03 10:16

道瓊崩458點 標普失守關鍵防線 科技股崩加貿易戰隱憂

2018-04-03 06:27

狄鶯赴美救子快崩潰 傳訊楊懷民「我只想哭」

2018-04-03 14:12

美股大跌 華爾街告誡川普：莫打貿易戰、別碰亞馬遜

2018-04-03 11:43

川普貿易戰讓鐵票愛州多慘？當局正在預防酪農自殺

2018-04-03 11:03

美國飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅過世 享年94歲

2018-04-03 23:02

特斯拉Model 3生產進度落後 CEO穆斯克晚上睡工廠親督！

2018-04-03 08:44

快逃！美科技股跌不停 摔得有多慘看這指標就知

2018-04-03 17:39

小戰換大和…大陸想好下波反制美國名單

2018-04-03 00:19

日本女職員被迫「按照班表」懷孕 年長者優先

2018-04-03 17:38

影／孫安佐大批軍火曝光 警搜出手槍及1600發子彈

2018-04-03 13:42

貿易戰擔憂+科技股領跌 美股開季不利

2018-04-03 05:01

巨星寵小25歲嬌妻、美國振軍威 原來都靠它

2018-04-03 11:50

金星上可能有生命 科學家：就在雲層裡

2018-04-03 12:12

川普本周將放大絕制裁中國 但美企為何不相挺

2018-04-03 23:11

狄鶯傳訊「我只想哭」 昔日螢幕情人鼓勵「要堅強」

2018-04-03 17:03

兩岸密使陳香梅這麼給力 原來是因為她的表舅父

2018-04-03 23:00

美非裔生申請頂級大學 20所全錄取並獲750萬獎學金

2018-04-03 09:28

獼猴偷抱走半月大嬰兒 找到時嬰兒已溺斃井中

2018-04-03 16:54

李雪主不稱金正恩元帥稱老公 演出「普通國家」

2018-04-03 09:52

崔天凱回應301調查：中方將以同樣規模、金額回擊

2018-04-03 12:01

黃之瀚談台灣：台灣是印太區域典範

2018-04-03 06:40

94年陳香梅傳奇 畫下句點

2018-04-03 23:11

貿易戰陰雲籠罩 美股重挫

2018-04-03 05:31

陸依賴進口大豆 若制裁美國將引發通膨

2018-04-03 12:56

孫安佐擁大批彈藥 美警方慶幸阻重大悲劇

2018-04-03 22:55

影／美偵察機飛行員捕捉 2萬公尺高空極光美景

2018-04-03 17:23

川普顧問：中美不會一再以關稅對付彼此

2018-04-03 10:36

英特爾若痛失蘋果Mac晶片訂單 台積電是當然的受益者

2018-04-03 09:50

印軍手機無法通話 卻在邊境收到中國簡訊問候

2018-04-03 21:50

孫安佐寄宿家長是律師 事前移走槍彈遭調查

2018-04-03 14:11

油價創近兩個月最大跌幅；金價上漲

2018-04-03 08:07

加州汽車墜崖一家八口喪生 女同志家長可能是故意

2018-04-03 14:31

影／驚！白獅上車打招呼 嚇壞一車參觀學生

2018-04-03 18:13

中駐美大使：以同樣強度還擊美國301

2018-04-03 13:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top