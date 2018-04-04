罷工重頭戲登場 考驗馬克宏重塑法國決心

2018-04-04 00:41 中央社 巴黎3日綜合外電報導



法國國營鐵路公司工會組織罷工遊行，正式進入重頭戲。 分享 facebook 法國鐵路工人發起為期3個月的滾動式罷工，而重頭戲於媒體稱為「黑色星期二」的今天登場，全國通勤者面臨嚴重干擾，總統馬克宏以大規模改革重塑法國的決心也備受考驗。

法新社報導，法國國家鐵路公司（SNCF）表示，超過3/4的列車駕駛參加首日罷工，但總體而言，僅1/3的員工罷工。

法國國鐵因債務纏身而成為馬克宏（Emmanuel Macron）希望大力整頓的對象。

今天每8班高速列車（TGV）僅有一班運行，同時只有1/5區域列車維持運作。法國罷工將持續至6月28日，且每5天罷工2天，法國每日450萬名列車乘客將受到長達數週影響。

法國總工會（CGT）秘書長馬蒂內茲（Philippe Martinez）告訴法國公共電台（France Inter Radio）：「我們數週以來不斷要求一樣的事－政府徹頭徹尾地重新考慮其計畫。他們需要再次從頭來過。」

40歲的馬克宏上任11個月以來，社會衝突氛圍不斷加劇，而法國航空公司（Air France）職員、垃圾清運工及若干能源員工今天也在這樣的氣氛下罷工。

根據伊佛普研究所（Ifop）週日發布的民意調查，略低於一半的受訪者支持鐵路罷工，眼見班次減少，通勤人士既同情又沮喪。

批發公司經理納哈瓦（Jean Nahavua）住在里爾（Lille），但須通勤至巴黎工作，他抱怨：「我下午1點工作，你知道我幾點起床？清晨5點。」

「這3個月若都如此，情況將變複雜。」

銀行家拉斯尼爾（Pascal Lasnier）也在同一站等車。他說：「我理解他們想要力守自己的一杯羹，但也許還有其他方式可以辦到。」

巴黎繁忙的里昂車站（Gare de Lyon）月台相當擁擠，一名婦女因此不慎跌落鐵軌，其他乘客連忙將她拉起。

但尼斯（Nice）、里爾及馬賽（Marseille）等地的乘客早預料到班次將被取消，這些區域大站宛如廢棄車站。