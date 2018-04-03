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大打慈父形象 埃及總統塞西高票連任

2018-04-03 23:56中央社 開羅2日綜合外電報導

4月2日，在埃及首都開羅解放廣場，一名支持者慶祝塞西獲得連任。埃及全國選舉委員會...
4月2日，在埃及首都開羅解放廣場，一名支持者慶祝塞西獲得連任。埃及全國選舉委員會2日宣佈，現任總統塞西在總統選舉中贏得97.08%的選票，成功獲得連任。 新華社
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根據今天公布的官方計票結果，在缺乏嚴肅對手挑戰下，以仁慈父親形象為特色的埃及總統塞西，在上週大選以97%的超高得票率贏得連任，但投票率僅41.05%。

法新社報導，埃及選務當局主管伊布拉欣（Lasheen Ibrahim）在記者會上表示，近6000萬名登記選民當中，約有2400萬人投票，但有效票比率為92.73%，意味近200萬張選票不計入。

儘管官方呼籲選民盡愛國責任踴躍投票，但今年埃及總統大選投票率，比塞西（Abdel Fattah al-Sisi）2014年首度當選時的47%低許多。

伊布拉欣還公布，塞西唯一對手暨前支持者穆沙（Moussa Mostafa Moussa）只獲得2.92%的有效選票。

穆沙原本是支持塞西競選連任活動領導人，為了不讓總統大選只有一位候選人，穆沙在最後一刻才宣布參選。其他較有威脅性的挑戰者若非退選，就是沒有參選資格或被捕。

塞西今晚在國營電視台發表簡短的勝選演說，他對埃及民眾表達「問候、感謝和敬意」。在首都開羅和其他城市，數以千計塞西支持者上街揮舞國旗並高唱愛國歌曲，慶祝他贏得另一個4年任期。

「開羅人權研究院」（Cairo Institute forHuman Rights Studies）在內的4個埃及人權團體今晚則發布聲明譴責選舉過程。他們說，這場總統大選遭到1952年以來埃及選舉所見過的最嚴重政治和治安暴行污染，而淪為一場大失敗；且選務當局對此袖手旁觀，已失去其政治合法性。

塞西原是埃及首位自由民選總統穆希（MohamedMorsi）任命的軍事首長，在2013年埃及爆發大規模民眾抗議後，塞西帶領軍方推翻伊斯蘭主義派的穆希。他隨後在2014年的總統大選以96.9%的高得票率當選。

穆希如今身陷囹圄，他因多條不同罪名成立，被判處死刑在內的多項刑責。塞西則在首個4年任期內，成功壓制所有形式的政治反對勢力。

戴著招牌太陽眼鏡的塞西經常在媒體曝光，往往可見到他手持麥克風主持公眾慶祝活動。塞西也常以埃及的阿拉伯方言發表冗長演說，演說當中偶爾發笑。

塞西還喜歡稱埃及民眾是他的眼中珍寶，強調自己唯一目的是服務他們，因此投射出國家之父的形象。塞西自己有4名子女，妻子帶頭巾。接近塞西的人士形容他是虔誠穆斯林，每天例行的5次禱告都不會錯過。

塞西受到許多埃及民眾歡迎，和媒體幾乎一面倒的支持，喜愛他的人視他為國家穩定的堡壘。在前總統穆巴拉克（Mohammed Hosni）2011年被趕下台後，埃及陷入經年政治、治安和經濟動盪，因此不少民眾視塞西為領導國家的正確人選。

然而，厭惡塞西的人則視他為專橫的獨裁者，許多原本支持塞西的世俗派和左翼活躍分子很快便後悔，國際人權團體也屢次指控塞西以嚴重暴力行為打壓異議人士。

埃及投票率總統大選
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