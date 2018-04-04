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法國國鐵員工特權多 改革不得不為

2018-04-04 03:43中央社 巴黎專電

法國主要工會發動反改革罷工及遊行，一名抗議人士在巴黎巴士底廣場上舉著自製標語牌，...
法國主要工會發動反改革罷工及遊行，一名抗議人士在巴黎巴士底廣場上舉著自製標語牌，寫著「我跟（總統馬克宏）這個年輕的奴役者沒完」。 中央社
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法國國家鐵路公司工會號召罷工，未來3個月將大幅影響運輸。部分國鐵員工長期享有特殊地位，如終身雇用保障、提早退休及其他優惠，政府為求公平及減輕負債，改革勢在必行。

法國國鐵（SNCF）2日晚間起展開為期約3個月的間歇性罷工，3日中午統計平均有33.9%的員工參與；若只看「列車運行必要人員」，則多達48%罷工。高速火車（TGV）平均每8班只有1班正常行駛，區域列車（TER）、大巴黎地區郊區火車（RER）及部分國際列車也有員工響應，可以預見高速公路塞車會更加嚴重。

法國國鐵工會這次採每週至少罷工兩天的方式，持續到6月28日為止，罷工日期已事先公布，但不保證列車於非罷工日能正常運行。

有些上班族暫時改採共乘、搭巴士或在家遠距工作，但在罷工期間，將碰上5月連假和6月高中會考，屆時民怨可能更強烈。

法國國鐵工會罷工的原因是不滿政府要開放競爭，以及取消鐵道員工特殊地位。

法國政府規劃開放鐵路客運競爭，是為符合歐洲聯盟要求，目前除法國國鐵外，僅有一家企業提供巴黎到威尼斯夜車服務，未來數年必須逐步開放競爭。

另一個問題在於鐵道員工相對優厚的工作條件，這是員工緊咬不放的關鍵之一，目前約有13萬名國鐵員工享有特殊地位，約占員工總數一半。

20世紀初，鐵道相關工作需要付出很多時間，因為火車每天運行，包括週末，工作時間可能很早或很晚，蒸汽機使用亦有安全風險，為鼓勵員工穩定留在工作崗位，於是給予諸多福利，即使時代演變，也延續至今。

費加洛報（Le Figaro）說明鐵道員工享有的權利，例如30歲以下員工通過1年到2年半的觀察期後，可獲得終身雇用保障，這在政府放寬企業解雇勞工的條件後，顯然是令人羨慕的福利。

國鐵員工退休制度也比一般勞工優惠。依職務和服務時間長短，可申請退休的年齡不同，如駕駛員最早可在服務滿15到17年後，於50歲到52歲退休。與此對照，一般勞工可申請退休的年齡為62歲。

在薪資方面，以每週35個工時計算，2014年，鐵道員工月薪約3090歐元（約新台幣11萬元），而2013年法國勞工平均月薪為2900歐元，前者薪資明顯更高，駕駛員依行駛距離長短，另外還有加給。

此外，國鐵員工每年有28天有薪假，比勞動法規定的還多一天，若工時超過每週35小時，還可享補休假期。國鐵員工還可另外使用國鐵特有的醫療資源、住房優惠、乘車優惠等。

自20世紀初至今，勞動環境劇烈改變，而法國國鐵鉅額負債已達約500億歐元，為減輕財務負擔，且顧及公平，政府取消鐵道員工的特權地位，不得不為。

面對這波可能是歷來數一數二的國鐵罷工潮，政府態度堅定，沒打算向工會讓步，3日開始審視改革計畫，預計9日起在國會討論，17日進行第一次表決。

交通部長柏納（Elisabeth Borne）說，政府正在商議，她也願意傾聽工會意見，沒人理解工會為何要罷工，但改革是必要的，「我們要整頓運輸網絡，火車要準點，高速火車票價要更便宜，國鐵要更有競爭力，這是法國人民的期望，改革已經等了很多年，政府會挺住」。

總統馬克宏（Emmanuel Macron）打著改革口號勝選，法國國鐵正是一個顯著的改革標的，若他在此退讓，往後的改革計畫恐怕難以服人。

法國國鐵的大罷工也蔓延到其他領域，法國航空（Air France）為爭取調薪6%而發動於3日及7日罷工；大學生、高中生發起罷課，抗議政府改革入學制度；清潔人員和水道工3日也罷工，訴求改善工時等工作條件。

罷工法國鐵道
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