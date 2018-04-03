德國檢方聲請 將加泰獨派領袖引渡西班牙

2018-04-03 18:27 中央社 柏林3日綜合外電報導



德國檢方今天表示，西班牙加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特上個月入境德國被捕後，他們已向法院聲請准許引渡他回國。普伊格蒙特在西班牙被控叛亂罪，回國受審可能遭判重刑。

檢方發布聲明說：「什列斯威-荷斯坦邦（Schleswig-Holstein）檢察官辦公室已向上級法院聲請，對加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特（CarlesPuigdemont）發出引渡逮捕令。」

普伊格蒙特3月25日入境德國後被捕，被拘押在德國北部城鎮新明斯特（Neumuenster）的拘留中心已超過一周。