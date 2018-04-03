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印度記者若報導假新聞 將被暫停或取消資格

2018-04-03 15:05中央社 新德里3日專電

印度兩個新聞媒體監管機構昨晚發表聲明指出，如果確認新聞記者「製造或傳播虛假新聞」，將被暫停或永久取消記者資格。這項新規定，引來箝制新聞自由的質疑。

不過，對外界質疑這是政府在明年大選前破天荒箝制新聞自由，「印度快報」（Indian Express）今天引述印度資訊與傳播部長史莫瑞提．伊拉尼（SmritiIrani）說，印度新聞評議會和新聞廣播協會兩個監管機構都未受政府的監管與操縱。

印度新聞評議會和新聞廣播協會昨晚發出聲明表示，一旦接獲投訴，並經確認記者對新聞作假或傳播虛假新聞，首次違規的將被暫停6個月記者資格，第2次違規將被暫停記者資格一年，如果第3次違規，記者資格將永久被取消。

聲明說，這項決定預計在15天內完成。

根據印度相關法律，一名全職記者在至少工作5年後，才能獲中央新聞資訊局認證具記者資格，自由新聞記者則需15年經驗，才能被認證具記者資格，外國記者則需有5年工作經驗及簽證，才能被認證具記者資格。

印度資訊與傳播部指出，在審查申請人是否具備記者資格時，將審查記者是否遵守印度新聞評議會及新聞廣播協會的「新聞記者行為規範」及「道德與傳播標準守則」。

「印度快報」報導，印度新聞廣播協會秘書長約瑟夫（Annie Joseph）答覆詢問時說，她不清楚有上述新規定，印度新聞評議會主席普拉薩（C K Prasad）則沒有回電及答覆簡訊傳送的問題。

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