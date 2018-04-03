親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

超猛高中生上美國20間頂大 哈佛、史丹佛等任他挑選

郭雪芙被「統一之聲」盯上 命她刪台灣國籍自介

台灣毒品走私日本 NHK赴台探究原因

2018-04-03 10:33中央社 東京3日專電

日本近年陸續破獲台灣人涉走私毒品進入日本，日本放送協會（NHK）日前到台灣採訪探究原因，發現可能跟毒品在日本市價最高有關，台日雙方已強化合作，嚴加取締毒品走私。

2016年有台灣人意圖以遊艇走私毒品，在日本沖繩那霸碼頭遭破獲，這艘遊艇內被查獲近600公斤毒品，是日本查獲單一數量最多的毒品案，市值約417億日圓（約新台幣114億元）。

NHK在今天上午的晨間新聞報導指出，面對近年大量毒品走私到日本情況激增，台灣與日本合作，加強查緝毒品走私。

報導以上個月破獲的毒品走私為例，查緝到的毒品約40公斤，市價高達24億多日圓（約新台幣6.75億元）。

涉及這起毒品走私的2名台灣男子，涉嫌在1月時將毒品分裝成22袋藏在2台工具機中，再放入木箱內，企圖利用船運從馬來西亞寄到日本千葉縣八街市內的住宅，被東京海關查獲。

這個住宅附近的住戶說，很難想像有這種事，真的被嚇了一跳。

NHK整理相關統計指出，近10年走私進入日本的毒品，從2016年開始突破1000公斤，光是2016年就查緝到約1500公斤，創歷史新高；2017年也查緝到逾1000公斤毒品。

令人訝異的是，在日本被破獲的毒品走私，多數跟台灣有關，因此，NHK日前特地派記者到台灣，在調查局人員的協助下完成採訪。

報導中播放一段由台灣調查局提供的影片，是2015年7月在高雄港拍攝的，內容是調查員打開一個貨櫃，並從內部的冷凍鮪魚中查獲欲走私的毒品。

報導指出，許多毒品都用意想不到的方式，一次一次走私進入日本。

為什麼要走私這些毒品進入日本呢？原因似乎是毒品在日本市價最高。

2018年聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）的毒品價格報告指出，日本每公克毒品市價高達581美元（約新台幣1萬7000元），比紐西蘭、澳門、南韓等國或地區都高出許多。

NHK也訪問到過去曾參與製毒的台灣人。

為什麼走私毒品到日本？這位前製毒者說：「就是差不多在台灣可以翻到5倍左右，那個價格，他過去一趟就5000萬或5億，他一輩子也不用做了。」

為了理解這些毒品如何在台灣製造出來，NHK記者也在調查局人員陪同下，實地走訪過去曾用來製毒的工廠。

這個位於台灣某地的民宅，外觀看似普通，但也有跟一般民宅不同之處。

台灣的調查員說，製毒者會把民宅的玻璃窗戶「做一些遮掩、遮光的動作」，無法從外面確認裡面有沒有人，非常具隱密性。

這個民宅附近的一位女性居民說，不知道這裡有人製毒，她也是到這些人被抓後才知道；這群人自稱是在這裡租屋，然後在這裡工作。

透過一段又一段台灣執法單位攻堅毒窟拍攝的影片得知，台灣近5年來至少破獲8處製毒所。

報導指出，台灣上個月逮捕所謂的「毒師傅」，擁有高度製毒技術；要製作純度高的毒品走私到日本，可能跟製毒師傅的存在有關。

前製毒者說，台灣真正的製毒師傅不會超過10個人，這個行業有點像是父傳子；日本對台灣毒品的要求，就跟香蕉一樣，「他會退貨的」。

示意圖。日本近年陸續破獲台灣人涉走私毒品進入日本，日本放送協會（NHK）日前到台...
示意圖。日本近年陸續破獲台灣人涉走私毒品進入日本，日本放送協會（NHK）日前到台灣採訪探究原因，發現可能跟毒品在日本市價最高有關，台日雙方已強化合作，嚴加取締毒品走私。圖／ingimage
分享

毒品走私
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

金正恩來聽我的演唱會：春來了... K-POP平壤再體驗

2018-04-03 09:45

李雪主不稱金正恩元帥稱老公 演出「普通國家」

2018-04-03 09:52

評／你身上有細菌！福島的校園霸凌

2018-04-03 10:42

安倍17日訪美 談北韓尋共識

2018-04-03 00:00

陸盼突破第二島鏈 日小笠原群島空防升級

2018-04-03 00:00

抗議馬克宏改革 法鐵路罷工啟動 恐長達3個月

2018-04-03 00:00

例行公事？挑釁？英搜查俄客機 引爆兩國互嗆

2018-04-03 00:00

俄毒殺前特務？高難度任務 手法太專業露了餡

2018-04-03 00:00

卡內基在日本成立首個海外團體 推廣音樂教育

2018-04-02 23:24

川普提議峰會 克宮：雙方尚未具體討論

2018-04-02 22:57

川普安倍再相會 不忘談貿易與投資

2018-04-02 22:50

曼德拉前妻溫妮．曼德拉去世 享壽81

2018-04-02 22:36

高峰會不停！文金會登場前十天　川普將見安倍聊北韓

2018-04-02 22:14

英國解析「門把抹上毒劑」 高難度謀殺手法

2018-04-02 21:52

白宮：川普17-18日會安倍 討論川金會等議題

2018-04-02 21:51

俄外長：英國欲藉毒諜案轉移脫歐焦點

2018-04-02 21:49

李光耀故居處置 星國部長委員會列3選項

2018-04-02 21:47

白宮宣布 4月中舉行「川安會」

2018-04-02 21:28

結束激動返鄉行 馬拉拉離巴基斯坦赴英

2018-04-02 21:17

駐印尼代表處粉絲團 台印網友齊按讚

2018-04-02 21:07

敘利亞官媒：叛軍開始撤離首都外最後據點

2018-04-02 20:06

檢方三顧牢房 李明博拒不接受調查

2018-04-02 18:38

外媒：金正恩閃電訪京 「習金會」談了哪些問題？

2018-04-02 18:38

金正恩來聽我的演唱會：春來了... K-POP平壤再體驗

2018-04-02 17:43

阿富汗擊斃2中國武裝分子 1人疑是東突副指揮官

2018-04-02 16:19

南海軍演前夕 中國、越南稱要共同維護海上和平

2018-04-02 16:17

北韓限制媒體採訪藝術團公演 南韓抗議

2018-04-02 15:37

趕在川金會前 安倍17日訪美會川普

2018-04-02 14:08

普伊格蒙特被捕後首度發聲 籲繼續奮鬥

2018-04-02 13:56

朴槿惠蹲牢周年 看小說漫畫度日

2018-04-02 13:55

影／韓流魅力擋不住？金正恩罕見出席南韓藝術團演出

2018-04-02 13:33

韓流歌手平壤演出 官媒：金正恩深受感動

2018-04-02 12:43

日眾院財產申報 安倍擁逾億日圓

2018-04-02 12:21

國土賤賣疑雲難消 安倍內閣支持度降至42%

2018-04-02 12:18

加薩示威17死慘案，以色列國防部長：射殺剛好而已

2018-04-02 12:03

滿25歲領41萬元！英智庫建議政府設基金改善不平等

2018-04-02 12:02

韓航「堅果門」千金判緩刑沒多久又回鍋管理層 惹眾怒

2018-04-02 11:30

青瓦台：希望先舉行南北韓與美國三方會談

2018-04-02 11:18

韓媒：中國以昂貴茅台酒招待金正恩惹民怨

2018-04-02 11:08
看更多

熱門文章

孫安佐合法擁千發子彈自組手槍 有恐嚇意圖就違法

2018-04-03 01:17

首度會見愛子孫安佐 狄鶯、孫鵬情緒激動當場落淚

2018-04-03 02:25

搜出子彈槍枝 朱學恒：孫安佐的玩笑真是有計畫又專業

2018-04-03 07:42

道瓊崩458點 標普失守關鍵防線 科技股崩加貿易戰隱憂

2018-04-03 06:27

大陸回敬美報復性關稅 獨漏大豆是哪招...

2018-04-02 23:39

貿易戰陸正式回擊 除關稅外手中還握有這項報復籌碼

2018-04-02 21:15

專精恐攻威脅 狄鶯孫鵬新聘重量級律師救愛子

2018-04-02 23:58

美中貿易戰損失慘重 愛阿華州豬農擬不再挺川普

2018-04-02 10:50

孫鵬獨子涉恐攻稱開玩笑 公共安全學者：真的不好笑

2018-04-02 16:58

前殘奧選手泣訴 航空公司要求當眾證明「自己是殘障」

2018-04-02 10:49

「歐洲色情皇帝」認證！ 24歲義足球員轉職成人片男星

2018-04-02 14:54

中美貿易戰引爆 學者示警：美國下一步將針對台、韓

2018-04-02 11:47

影／300公分巨獸現身自家泳池 男子驚喊「快打911！」

2018-04-02 13:25

小戰換大和…大陸想好下波反制美國名單

2018-04-03 00:19

有神快拜！超猛高中生 哈佛等20間頂尖大學任他挑選

2018-04-03 09:46

貿易戰擔憂+科技股領跌 美股開季不利

2018-04-03 05:01

影／陸對美祭報復關稅 受創美豬農：下次不投川普

2018-04-02 18:11

俄毒殺前特務？高難度任務 手法太專業露了餡

2018-04-03 00:00

英國解析「門把抹上毒劑」 高難度謀殺手法

2018-04-02 21:52

防「三手菸」危害 日本新規：吸菸後45分內禁搭電梯

2018-04-02 14:10

科技股跌勢再起 美股盤中重挫逾500點

2018-04-03 00:41

陸痛擊川普鐵票州…美豬農喊痛、葡萄酒暫停出貨

2018-04-02 23:54

美股早盤大跌 道瓊指數下挫300點

2018-04-03 02:02

影／韓流魅力擋不住？金正恩罕見出席南韓藝術團演出

2018-04-02 13:33

關稅大報復 北京放話要美撤232措施

2018-04-02 10:54

大陸為何回擊？向美提貿易補償磋商遭拒

2018-04-03 00:07

鄧紫棋女王裝勁歌熱舞 歌迷全醉了

2018-04-02 15:00

特斯拉Model 3生產進度落後 CEO穆斯克晚上睡工廠親督！

2018-04-03 08:44

美股開低走低 特斯拉再跌逾7%

2018-04-02 22:56

不是矽谷！獲最多外國人才H-1B配額的美國城市是哪個？

2018-04-02 16:25

揮拳還擊 中國對美128商品加徵關稅

2018-04-02 13:24

貿易戰陰雲籠罩 美股重挫

2018-04-03 05:31

中國加徵豬肉稅 川普的大票倉愛阿華要跑票了

2018-04-02 16:50

天宮一號外 這些太空站也曾失控墜毀地球

2018-04-02 10:59

川普本周將公布對中國懲罰關稅清單

2018-04-02 14:15

川普與白宮實習生合照 幾乎全是白人

2018-04-02 13:27

影／夏威夷火山龍捲直衝雲霄 神奇景象全都錄

2018-04-02 17:41

鄧紫棋世界巡演 再登美國康州「金神」開唱

2018-04-02 12:12

中國加徵紅酒稅 美酒商憂心「災難性」損失

2018-04-02 16:56

中國設限海外投資 洛杉磯房地產熱急速降溫

2018-04-02 17:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top