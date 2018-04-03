台灣毒品走私日本 NHK赴台探究原因

2018-04-03 10:33 中央社 東京3日專電



日本近年陸續破獲台灣人涉走私毒品進入日本，日本放送協會（NHK）日前到台灣採訪探究原因，發現可能跟毒品在日本市價最高有關，台日雙方已強化合作，嚴加取締毒品走私。

2016年有台灣人意圖以遊艇走私毒品，在日本沖繩那霸碼頭遭破獲，這艘遊艇內被查獲近600公斤毒品，是日本查獲單一數量最多的毒品案，市值約417億日圓（約新台幣114億元）。

NHK在今天上午的晨間新聞報導指出，面對近年大量毒品走私到日本情況激增，台灣與日本合作，加強查緝毒品走私。

報導以上個月破獲的毒品走私為例，查緝到的毒品約40公斤，市價高達24億多日圓（約新台幣6.75億元）。

涉及這起毒品走私的2名台灣男子，涉嫌在1月時將毒品分裝成22袋藏在2台工具機中，再放入木箱內，企圖利用船運從馬來西亞寄到日本千葉縣八街市內的住宅，被東京海關查獲。

這個住宅附近的住戶說，很難想像有這種事，真的被嚇了一跳。

NHK整理相關統計指出，近10年走私進入日本的毒品，從2016年開始突破1000公斤，光是2016年就查緝到約1500公斤，創歷史新高；2017年也查緝到逾1000公斤毒品。

令人訝異的是，在日本被破獲的毒品走私，多數跟台灣有關，因此，NHK日前特地派記者到台灣，在調查局人員的協助下完成採訪。

報導中播放一段由台灣調查局提供的影片，是2015年7月在高雄港拍攝的，內容是調查員打開一個貨櫃，並從內部的冷凍鮪魚中查獲欲走私的毒品。

報導指出，許多毒品都用意想不到的方式，一次一次走私進入日本。

為什麼要走私這些毒品進入日本呢？原因似乎是毒品在日本市價最高。

2018年聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）的毒品價格報告指出，日本每公克毒品市價高達581美元（約新台幣1萬7000元），比紐西蘭、澳門、南韓等國或地區都高出許多。

NHK也訪問到過去曾參與製毒的台灣人。

為什麼走私毒品到日本？這位前製毒者說：「就是差不多在台灣可以翻到5倍左右，那個價格，他過去一趟就5000萬或5億，他一輩子也不用做了。」

為了理解這些毒品如何在台灣製造出來，NHK記者也在調查局人員陪同下，實地走訪過去曾用來製毒的工廠。

這個位於台灣某地的民宅，外觀看似普通，但也有跟一般民宅不同之處。

台灣的調查員說，製毒者會把民宅的玻璃窗戶「做一些遮掩、遮光的動作」，無法從外面確認裡面有沒有人，非常具隱密性。

這個民宅附近的一位女性居民說，不知道這裡有人製毒，她也是到這些人被抓後才知道；這群人自稱是在這裡租屋，然後在這裡工作。

透過一段又一段台灣執法單位攻堅毒窟拍攝的影片得知，台灣近5年來至少破獲8處製毒所。

報導指出，台灣上個月逮捕所謂的「毒師傅」，擁有高度製毒技術；要製作純度高的毒品走私到日本，可能跟製毒師傅的存在有關。