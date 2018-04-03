玻利維亞6.6地震 無損害受傷通報

2018-04-03 04:28 中央社 拉巴斯2日綜合外電報導



玻利維亞今天清晨發生規模至少6.6的地震，並未造成損害或人員受傷，但辦公大樓的職員倉惶奔跑到室外，遠至鄰國巴西聖保羅（Sao Paulo）和巴西利亞（Brasilia）都感受到震動。

玻利維亞氣象單位指出，地震使得高樓大廈幌動，但在初震2個小時後，仍未接獲建築受損或人員受傷通報。

玻國氣象單位測定地震規模為6.6，但美國地質調查所（USGS）測定為規模6.8。（譯者：張佑之）