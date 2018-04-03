南非故總統曼德拉前妻溫妮逝世 享壽81歲

2018-04-03 01:40 中央社 約翰尼斯堡2日綜合外電報導



南非已故總統曼德拉（Nelson Mandela）的前妻溫妮（WinnieMadikizela-Mandela）今天逝世，享壽81歲。

溫妮的發言人德拉米尼（Victor Dlamini）發表聲明說，長期臥病在床的溫妮病逝約翰尼斯堡一家醫院。

溫妮和曼德拉結婚38年，她在結束南非白人統治的運動中扮演要角，但她的歷史地位因為爭議受到影響。（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）