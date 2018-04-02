親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

USGS：玻利維亞遭規模6.8強震襲擊

2018-04-02 22:51中央社 拉巴斯2日綜合外電報導

美國地質調查所（USGS）表示，玻利維亞今天清晨發生規模6.8強震，震央在達里哈（Tarija）東北東方大約209公里處，震源深度約557公里。

強震
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

高峰會不停！文金會登場前十天　川普將見安倍聊北韓

2018-04-02 22:14

英國解析「門把抹上毒劑」 高難度謀殺手法

2018-04-02 21:52

俄外長：英國欲藉毒諜案轉移脫歐焦點

2018-04-02 21:49

卡內基在日本成立首個海外團體 推廣音樂教育

2018-04-02 23:24

川普提議峰會 克宮：雙方尚未具體討論

2018-04-02 22:57

川普安倍再相會 不忘談貿易與投資

2018-04-02 22:50

白宮：川普17-18日會安倍 討論川金會等議題

2018-04-02 21:51

李光耀故居處置 星國部長委員會列3選項

2018-04-02 21:47

白宮宣布 4月中舉行「川安會」

2018-04-02 21:28

結束激動返鄉行 馬拉拉離巴基斯坦赴英

2018-04-02 21:17

駐印尼代表處粉絲團 台印網友齊按讚

2018-04-02 21:07

敘利亞官媒：叛軍開始撤離首都外最後據點

2018-04-02 20:06

檢方三顧牢房 李明博拒不接受調查

2018-04-02 18:38

外媒：金正恩閃電訪京 「習金會」談了哪些問題？

2018-04-02 18:38

金正恩來聽我的演唱會：春來了... K-POP平壤再體驗

2018-04-02 17:43

孫鵬獨子涉恐攻稱開玩笑 公共安全學者：真的不好笑

2018-04-02 16:58

阿富汗擊斃2中國武裝分子 1人疑是東突副指揮官

2018-04-02 16:19

南海軍演前夕 中國、越南稱要共同維護海上和平

2018-04-02 16:17

北韓限制媒體採訪藝術團公演 南韓抗議

2018-04-02 15:37

趕在川金會前 安倍17日訪美會川普

2018-04-02 14:08

普伊格蒙特被捕後首度發聲 籲繼續奮鬥

2018-04-02 13:56

朴槿惠蹲牢周年 看小說漫畫度日

2018-04-02 13:55

影／韓流魅力擋不住？金正恩罕見出席南韓藝術團演出

2018-04-02 13:33

韓流歌手平壤演出 官媒：金正恩深受感動

2018-04-02 12:43

日眾院財產申報 安倍擁逾億日圓

2018-04-02 12:21

國土賤賣疑雲難消 安倍內閣支持度降至42%

2018-04-02 12:18

加薩示威17死慘案，以色列國防部長：射殺剛好而已

2018-04-02 12:03

滿25歲領41萬元！英智庫建議政府設基金改善不平等

2018-04-02 12:02

韓航「堅果門」千金判緩刑沒多久又回鍋管理層 惹眾怒

2018-04-02 11:30

青瓦台：希望先舉行南北韓與美國三方會談

2018-04-02 11:18

韓媒：中國以昂貴茅台酒招待金正恩惹民怨

2018-04-02 11:08

觀賞南韓藝術團表演 金正恩：禮尚往來

2018-04-02 09:16

青少年持刀殺人案例多 倫敦謀殺率已超越紐約

2018-04-02 09:16

加強對中國航母監視 日本擬在小笠原群島部署機動雷達

2018-04-02 06:34

法國遊樂設施倒塌 1死1重傷

2018-04-02 00:03

熱線川普 習近平提「美中韓朝」和平協定

2018-04-02 00:02

與朝鮮峰會在即 美韓低調軍演

2018-04-01 23:57

南韓K-POP襲北韓 金正恩當觀眾

2018-04-01 23:54

美韓聯合軍演登場　專家：北韓反應將影響川金會

2018-04-01 22:55
看更多

熱門文章

報復來了！大陸即起對美128項商品加徵15%至25%關稅

2018-04-02 01:17

陸對美報復清單：豬肉、蘋果、柑橘、葡萄酒、不銹鋼管

2018-04-02 02:12

美中貿易戰損失慘重 愛阿華州豬農擬不再挺川普

2018-04-02 10:50

貿易戰陸正式回擊 除關稅外手中還握有這項報復籌碼

2018-04-02 21:15

孫鵬獨子涉恐攻稱開玩笑 公共安全學者：真的不好笑

2018-04-02 16:58

前殘奧選手泣訴 航空公司要求當眾證明「自己是殘障」

2018-04-02 10:49

中美貿易戰引爆 學者示警：美國下一步將針對台、韓

2018-04-02 11:47

「歐洲色情皇帝」認證！ 24歲義足球員轉職成人片男星

2018-04-02 14:54

影／300公分巨獸現身自家泳池 男子驚喊「快打911！」

2018-04-02 13:25

今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-04-02 07:04

關稅大報復 北京放話要美撤232措施

2018-04-02 10:54

影／陸對美祭報復關稅 受創美豬農：下次不投川普

2018-04-02 18:11

影／韓流魅力擋不住？金正恩罕見出席南韓藝術團演出

2018-04-02 13:33

防「三手菸」危害 日本新規：吸菸後45分內禁搭電梯

2018-04-02 14:10

揮拳還擊 中國對美128商品加徵關稅

2018-04-02 13:24

陸投資太重要 印度不願為達賴冒險

2018-04-02 00:15

鄧紫棋女王裝勁歌熱舞 歌迷全醉了

2018-04-02 15:00

英國解析「門把抹上毒劑」 高難度謀殺手法

2018-04-02 21:52

加強對中國航母監視 日本擬在小笠原群島部署機動雷達

2018-04-02 06:34

天宮一號外 這些太空站也曾失控墜毀地球

2018-04-02 10:59

白宮第一號大嘴巴 川普秘密不保都怪她

2018-04-02 10:16

川普本周將公布對中國懲罰關稅清單

2018-04-02 14:15

川普與白宮實習生合照 幾乎全是白人

2018-04-02 13:27

中國加徵豬肉稅 川普的大票倉愛阿華要跑票了

2018-04-02 16:50

鄧紫棋世界巡演 再登美國康州「金神」開唱

2018-04-02 12:12

阿富汗擊斃2中國武裝分子 1人疑是東突副指揮官

2018-04-02 16:19

不是矽谷！獲最多外國人才H-1B配額的美國城市是哪個？

2018-04-02 16:25

影／夏威夷火山龍捲直衝雲霄 神奇景象全都錄

2018-04-02 17:41

反擊庫克批評！祖克柏回嗆：非常膚淺、跟事實不同

2018-04-02 23:00

中國加徵紅酒稅 美酒商憂心「災難性」損失

2018-04-02 16:56

專家：川普下一步 會逼中國坐下來談

2018-04-02 13:43

中國設限海外投資 洛杉磯房地產熱急速降溫

2018-04-02 17:00

美股開低走低 特斯拉再跌逾7%

2018-04-02 22:56

流亡藏人感謝活動 印度冷處理

2018-04-02 00:07

韓媒：中國以昂貴茅台酒招待金正恩惹民怨

2018-04-02 11:08

參議員華倫訪北京：美中多方面競爭激烈 沒共同利益

2018-04-02 16:51

愚人節推文 馬斯克拿特斯拉破產開玩笑

2018-04-02 11:24

滿25歲領41萬元！英智庫建議政府設基金改善不平等

2018-04-02 12:02

影／防風罩好神！助攻滑冰選手飆到時速93公里

2018-04-02 09:15

韓航「堅果門」千金判緩刑沒多久又回鍋管理層 惹眾怒

2018-04-02 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top