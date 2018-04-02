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英國解析「門把抹上毒劑」 高難度謀殺手法

2018-04-02 21:52聯合報 記者李京倫╱即時報導

紐約時報報導，調查前雙面諜史柯里帕父女毒殺案的英國官員指出，行刺者很可能在史柯里帕家門的門把上塗抹神經毒劑「諾維喬克」，這是高難度任務，不太可能在未經俄國政府授意的情況下執行，因為諾維喬克毒性很強，而且製作方式和塗抹過程都必須確保史柯里帕會沾到足夠的量，行刺者想必受過專業化武訓練。

獨立化武專家葛斯里說，行刺者要成功把毒劑留在史柯里帕的門把上，必須深入了解相關的化學機制，毒劑必須設計成既能附著在門把上，又能轉移到暗殺對象手上。他說：「你必須製造出這樣一種東西，既能附著在門把上，又能在有人壓門把時沾到這個人手上，還不能太早掉下來。背後的化學知識很複雜。」

葛斯里說，行刺者還必須有相當把握，暗殺對象一定會中毒，因為「你總不能站在他家門前看吧」。

英國里茲大學毒理學榮譽教授何伊認為，執行這種暗殺任務必須具備專業知識，確保毒劑附著在門把上，而且就算暗殺對象看到了也不覺得危險。他說：「就算他們的手沾到了，他們也只會知道門把是濕的，而不會聯想到是毒劑，假如當時聯想到了，就會趕忙清掉。」

諾維喬克毒性很強，英國調查人員研判，只有受過專業化武訓練的人才能用它來行刺。英美兩國官員都指出，如果行刺者沒有政府支持，不太可能執行這麼危險的任務，也不太可能取得諾維喬克。

英美官員表示，目前還未發現俄國總統普亭直接參與此案的證據，不過普亭曾在前蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB）任職，對秘密通訊駕輕就熟。

英美官員說，謀殺史柯里帕的方法很多，可以槍殺，或將暗殺掩飾成意外，不過，行刺者知道調查人員一定會辨識出諾維喬克，並將矛頭指向俄國，這種謀殺方式意在警告那些打算背叛俄國、投靠西方的人。

英國員警駐守在史柯里帕的家門口。調查人員認為行刺者首先把毒劑抹在門把上。路透
英國員警駐守在史柯里帕的家門口。調查人員認為行刺者首先把毒劑抹在門把上。路透
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英國普亭紐約時報
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