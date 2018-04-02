馬來西亞反假新聞法 最高可判6年徒刑

2018-04-02 21:53 中央社 吉隆坡 2日專電



馬來西亞下議院今天傍晚二讀通過2018年反假新聞法案，宣告這項備受爭議的法令正式落實，違法者今後可能被處數百萬元的罰金，或被判最高6年的有期徒刑。

馬來西亞下議院議長2日以記名方式投票，最終以123張支持票對64張反對票，正式通過2018年反假新聞法案（Anti-Fake News Bill2018）。

馬來西亞首相署部長阿查麗娜上週提出2018反假新聞法案，違法者可能面臨50萬令吉罰金（約新台幣373萬元），也可能被判最高10年的有期徒刑。

她表示，提交法案的目的是為嚴懲任何製造、散播、轉發假新聞者，對象包括馬來西亞籍與非馬來西亞籍人士。涉案人在任何地方發布假新聞，就算在他國，也等同於在馬來西亞犯罪。

新法案規定，在知情下製造、提供、出版、印刷、發布、轉發或散播假新聞，違法者將罰款最高達50萬令吉，最高有期徒刑10年，或兩者兼施。

此外，任何新聞、資訊、數據和報導的部分或全部內容含有虛假成份，無論是平面、聲音或影像，都可構成假新聞。

由於在野黨強烈抗議，最終這項法案的第4和5條文中的「知情」字眼修改成「惡意」，以及將坐牢10年期限減至6年，罰款數額則保留不超過50萬令吉。