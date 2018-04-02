李光耀故居處置 星國部長委員會列3選項

2018-04-02 21:47 中央社 新加坡2日專電



李光耀故居應如何處置，新加坡部長委員會今天列出3個讓未來政府考量的選項，包括保留故居、拆除並重建、保留具歷史價值地下樓層飯廳。歐新社 分享 facebook

李光耀故居應如何處置，新加坡部長委員會今天列出3個讓未來政府考量的選項，包括保留故居、拆除並重建、保留具歷史價值地下樓層飯廳。

總理李顯龍透過臉書（Facebook）表示，願接受委員會結論。

新加坡建國總理李光耀2015年3月間病逝。有關他的故居是否拆遷議題，去年曾引發爭議，包括李顯龍、妹妹李瑋玲及弟弟李顯揚均曾透過臉書發文，圍繞在位於歐思禮路38號的李光耀故居究竟應如何處置。李顯龍並在國會中針對這項糾紛發表聲明。

新加坡也為李光耀故居去留成立部長委員會，委員會工作報告今天出爐，提出3項可以提供未來政府考量的處置選項。

報告指出，李光耀雖傾向拆除故居，卻也意識到內閣及社會人士對這棟房子歷史及文物價值所抱持著反對拆除立場。李光耀因此也接受拆除故居以外的選項，但前提是要做好妥適安排，確保故居整修居住，讓家人隱私獲得保護。

部長委員會做出的3項處置選項，包括保留故居、拆除故居並重建、保留具歷史價值地下樓層飯廳。

不過，部長委員會主席、副總理兼國家安全統籌部長張志賢指出，政府現階段並不需要對這個事件做出決定，究竟應如何處置歐思禮路38號故居，及執行相關決定，要由未來的政府決定。

對於部長委員會做出的3項處置選項，李顯龍下午在臉書中回應指出，他接受部長委員會對父親李光耀遺願的結論，以及部長委員會提出的處置選項。

李顯龍表示，他希望屆時到了需要如何處置故居時，這份報告能協助政府做出既尊重父親遺願，也兼顧公共利益的明智決定。

李顯龍認為，正如同委員會所說，目前沒有必要做出決定。他的妹妹仍住在歐思禮路38號，在可預見的未來也可能會繼續居住在那裡。