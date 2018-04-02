敘利亞官媒：叛軍開始撤離首都外最後據點

2018-04-02 20:06 中央社 大馬士革2日綜合外電報導



。敘利亞國營媒體報導，叛軍今天開始撤離東古塔區反抗勢力把持的最後據點度瑪鎮。圖為3月24日，一輛土耳其坦克在城區駛過敘利亞阿夫林 新華社 分享 facebook

敘利亞國營媒體報導，叛軍今天開始撤離東古塔區反抗勢力把持的最後據點度瑪鎮。敘國政權盟友俄羅斯昨天宣布達成一項撤離協議，但叛軍方面迄未證實。

國家通訊社敘利亞新聞社（SANA）報導，許多伊斯蘭軍（Jaish al-Islam）恐怖分子和家眷搭乘一波巴士離開度瑪鎮（Douma），準備被送往叛軍掌控的敘北賈拉布洛斯（Jarabulus）。

敘利亞國營電視台報導，4輛巴士已離開東古塔區（Eastern Ghouta）主要城鎮度瑪鎮。

敘國政權在俄國支持下展開6週攻勢，使度瑪鎮成為反抗勢力在東古塔區僅存據點。