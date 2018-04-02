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6.3強震襲東加外海 未發布海嘯警報

2018-04-02 14:47中央社 新加坡2日綜合外電報導

美國地質調查所（USGS）表示，南太平洋島國東加王國西南方427公里處今天發生規模6.3強震

目前還尚未傳出任何傷亡或損壞報告。太平洋海嘯警報中心並未發布海嘯警報。

海嘯強震

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