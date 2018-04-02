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今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-04-02 07:04經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

這不是愚人節吊人胃口的假新聞：朝鮮半島的春天真的來了。偶像組合「Red Velvet」等南韓知名流行音樂藝人4月1日在平壤開唱，金正恩夫婦本尊聯袂到場觀賞。以下是今天開盤前，值得留意的五件國際要聞：

●朝鮮半島春天近了

偶像組合「Red Velvet」領銜和另十個南韓團體在平壤演出，金正恩夫婦也現身觀眾席，象徵兩韓進一步文化交流，為南北韓高峰會暖身。政治專家認為，雙方都有強烈的政治動機，在高峰會前先熱絡氣氛。

●史蒂芬史匹柏《一級玩家》票房不錯

《一級玩家》上周三晚上起上映四天下來，票房已進帳5,300萬美元。史蒂芬史匹柏近年來偏好成本較低的歷史題材，這部動作片是他難得一見的大作。分析師指出，這部電影可望帶動虛擬實境頭戴式裝置銷售，宏達電的Vive和臉書Oculus Rift銷售狀況值得留意，輝達（Nvidia）和超微公司（Advanced Micro Devices ）也將因生產這些裝置所需的高階繪圖晶片而受益。

●金融市場本季可能走勢

金融市場避險資產走勢「光怪陸離」，譬如美元和日圓近來都走強，其他避險標的黃金、瑞士法郎、公債卻表現不佳，反映未來一季的市場也將不會太安定。

美元指數（DXY）在第1季最後一周雖有起色，但今年以來仍呈現連五季頹勢，展望第2季，除非川普對貿易和弱勢美元看法轉變，美元仍面臨繼續下跌壓力。

國際原油第1季漲勢不弱，但始終攻不下西德州輕原油1月攀抵的66.66美元，若要進一步上漲，分析師認為要看地緣政治、煉油業需求、以及OPEC明年是否繼續限產。

●美非農就業

美國本周五公布3月就業報告，其中薪資格外受到關注，若能如市場預期增幅放緩，不僅有助紓解市場擔心通膨上揚的緊張心情，市場震盪也可能稍見緩和。

據彭博調查，市場估計美國失業率一連五個月保持在4.1%之後，3月可能降至4.0%。至於非農就業料增加21萬人，受天氣嚴寒影響，不太可能重現2月增加31.3萬的強勁結果。3月平均時薪預料增加0.2%，預告通膨壓力不大，令投資人略感放心。

●澳洲、加拿大和英國在內的大部分歐洲地區今天（2日）仍是復活節假期，市場繼續休市一日。

Red Velvet領銜在平壤開唱，K-pop反攻北韓建立橋頭堡。路透
Red Velvet領銜在平壤開唱，K-pop反攻北韓建立橋頭堡。路透
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金正恩現身南韓演唱會。歐新社
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