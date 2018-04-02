加強對中國航母監視 日本擬在小笠原群島部署機動雷達

2018-04-02 06:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



有鑑於中國大陸的軍用機與航空母艦遼寧號等進出太平洋日益頻繁，已有常態化的趨勢，日本防衛省認為有必要加強警戒監視，擬將航空自衛隊的機動警戒管制雷達部署在東京都的小笠原群島，以加強對外國飛機侵入、接近領空的監視。

今日出刊的產經新聞頭版頭條報導此一消息。報導指出小笠原群島位於要衝，防空能力的強化是增加對中國大陸抑制力與提升自衛隊應變能力的當務之急。由於小笠原群島周邊並沒有配置航空自衛隊的固定式警戒管制雷達，此舉意在填補防空的空白。

報導指出，防衛省將小笠原群島列為雷達部署的候選地之一，自2016年度起已著手進行小笠原群島的妥適性調查，包括了解當地的電波環境等。防衛省的初步規劃將琦玉縣入間基地的第二移動警戒隊派駐至小笠原群島。

一但拍板定案配置地點，日本政府將白紙黑字寫入今年內改訂象徵防衛力基本方針的的防衛計畫大綱以及2019年度起的中期防衛力整備計畫中。

報導指出，美國針對中國大陸所築的第一列島線(自日本九州、台灣至菲律賓)在2013年7月中國大陸空中預警機首次穿越沖繩本島與宮古島之間的空域之後，現在穿越該空域已經變的常態化；2016年12月中國大陸航母遼寧號也循此一路徑駛往太平洋。現在中國大陸的目標是要突破自小笠原群島、關島至巴布亞紐幾內亞所結成的第二列島線，如果放任小笠原諸島的防空空白，中國軍機侵犯日本領空的挑釁行為恐將加劇。