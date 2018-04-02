伊朗西部規模5.3地震 54傷

2018-04-02 04:12 中央社 杜拜1日綜合外電報導



伊朗官方媒體報導，伊朗西部今天發生規模5.3的地震，造成至少54人受傷，數小時後在首都德黑蘭附近地區另有較輕微餘震。所幸54名傷者大部分為輕傷。

官方的「伊朗通訊社」（IRNA）報導，距德黑蘭約90公里處的餘震規模4.2，目前暫無立即的傷亡或災損報告。

伊朗通訊社引述緊急醫療單位所宣稱，54名傷者中大部分在西部省分克爾曼沙（Kermanshah）的醫院接受治療後已出院，大部分傷者都是輕傷，有部分人是被掉落物砸到。

克爾曼沙與鄰近的伊拉克去年11月遭受規模7.3的強震侵襲，造成超過600人死亡、8000人受傷。