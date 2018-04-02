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涉種族屠殺 瓜地馬拉前獨裁者蒙特辭世

2018-04-02 02:30中央社 瓜地馬拉市1日綜合外電報導

據接近家屬的消息人士指出，1982到1983年統治瓜地馬拉的前軍事獨裁者蒙特（Efrain Rios Montt）今天過世，享壽91歲。蒙特因被控種族屠殺接受法院更審。

法新社報導，蒙特其中一名律師耶南德茲（JaimeHernandez）告訴媒體，蒙特因心臟衰竭在家中過世。

蒙特1982年掌權至1983年，這段期間被廣泛視為瓜國悲劇內戰最黑暗的時期。在他統治下，軍方指控原住民支持左翼反抗軍，對原住民實施焦土政策。

先前瓜地馬拉法院2013年判決蒙特種族滅絕和戰爭罪行有罪，判他80年有期徒刑。

原住民瓜地馬拉

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