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軍官孤單頂烈日賣場前擺攤召募 網友：看了想哭

印度克什米爾爆多起激戰 已釀16死

2018-04-01 23:29中央社 斯利那加1日綜合外電報導

警方今天指出，印度控制的克什米爾爆發今年以來最激烈戰鬥，已經造成16人喪生。當局嚴陣以待，準備因應位在喜馬拉雅群山間的這個難以掌控地區出現更多暴力衝突。

法新社報導，印控克什米爾夏季省會斯利那加（Srinagar）以南發生多起衝突，造成3名印度士兵、11名疑似激進分子喪生。印度和宿敵巴基斯坦分別掌控克什米爾的一部分，雙方都聲稱對當地擁有完整主權。

警方對湧上街頭的數以千計示威群眾開槍，另還造成兩名平民死亡、數十人受傷。抗議民眾丟擲石塊並高呼口號反對印度統治。

斯利那加也出現示威，反叛團體發起抗議，當局下令所有學校明天停課。

德拉加德村（Dragad）一場持久的槍戰造成7名激進分子、兩名士兵死亡，現場上空可以看到直升機低空俯衝。

印度當局指稱，在迪亞蓋（Dialgam）一起短暫交火中擊斃另一名激進分子。

當地警長維德（Shesh Paul Vaid）告訴法新社，槍手仍在卡契多拉村（Kachdora）對安全部隊開火，已有一名士兵、3名叛亂分子喪命。

警察總監潘尼（Swayam Prakash Pani）告訴法新社：「這是一起大規模行動，戰鬥持續中。」

印度唯一以穆斯林人口為主的省份克什米爾，當地許多平民支持已經為獨立，或是跟巴國合併而奮鬥數十年的叛亂分子。這個過程已造成數以萬計的人喪命，大部分是平民。

印度警察直升機

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