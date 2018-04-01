阿富汗農婦哄嬰應考照瘋傳 獲金援上大學

2018-04-01 22:56 中央社 喀布爾1日綜合外電報導



阿富汗一名年輕媽媽為了求學回饋家鄉，應試時邊哄嬰兒邊作答，認真模樣遭監考官拍下，照片在網上瘋傳後，她如今獲得外界資助，如願註冊首都喀布爾一所私立大學。

澳洲新聞網站news.com.au報導，阿富汗農婦阿瑪迪（Jahantab Ahmadi）日前帶著嬰兒參加大學入學考試，期間寶寶哭鬧，她坐在地上一邊安撫，一邊專注作答，被監考教授拍下上傳網路，感動萬千網友。

25歲的阿瑪迪來自阿富汗中部代孔迪省（Daikundi）一處偏遠的農村，與目不識丁的丈夫育有3名5歲以下的幼兒，仰賴種植小麥、玉米和馬鈴薯換取微薄收入，擁有高中文憑的她也在村落中的唯一小學教書。

阿瑪迪展開一場艱鉅的旅程，徒步2小時穿越山區，再花費9小時搭乘行駛在顛簸道路的公共運輸工具，終於抵達代孔迪省首府尼利（Nili）應試。

美聯社報導，在總分200的入學考試中，阿瑪迪取得了可觀的152分。

阿瑪迪目前已在喀布爾一間私立大學註冊。她受訪時表示：「我想接受教育，這樣才能幫助我的村莊、改變我的村莊，我想幫助社會。但首先，我是為了我的孩子們，好讓他們有朝一日也接受教育。」

經營小型非政府組織，以倡導對環境與教育價值認知的雅甘娜（Zahra Yagana）表示，阿瑪迪坐在地上的畫面，與其他學生坐在桌前作答形成強烈對比，啟發她接阿瑪迪到喀布爾就讀大學。

她說：「我在臉書看到阿瑪迪的照片後印象深刻。我隔天就寫下她的故事，但我又覺得我們得為她做點什麼，得幫助她受教育。她啟發了我。」

雅甘娜求助政府，取得了阿富汗總統甘尼（AshrafGhani）資深顧問娜德里（Naderi）與副總統丹尼希（Sarwar Danish）兩人的支持。

娜德里負責償付阿瑪迪的大學學費，而丹尼希則將支付阿瑪迪一家在喀布爾的房租。

雅甘娜表示：「他們說她是女性與教育的代表人物。」