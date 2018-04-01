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軍官孤單頂烈日賣場前擺攤召募 網友：看了想哭

以巴血腥衝突 國際社會要求獨立調查遭拒

2018-04-01 23:29中央社 耶路撒冷/安卡拉1日綜合外電報導

以色列士兵3月30日在沿加薩走廊邊界的示威衝突中打死16名巴勒斯坦人，打傷數百人，國際社會要求針對此案進行獨立調查，今天遭到以色列拒絕。

這是2014年加薩戰爭以來，以巴衝突最為血腥的一天。以色列軍方面對人權團體質疑，為何以實彈進行攻擊；巴人則是指控以國士兵對不具威脅性的示威者開火。

聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）以及歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（FedericaMogherini），均呼籲針對此案展開獨立調查。

外交人士指出，聯合國安理會針對這起暴力事件草擬聲明呼籲自制，並且要求進行調查，但是遭到美國封殺。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）讚揚以色列軍隊「捍衛國家邊界」，以色列國防部長李柏曼（Avigdor Lieberman）則說示威活動不是「伍德史托克（Woodstock）音樂節」。

李柏曼表示，要求針對此案進行獨立調查的呼聲根本就是偽善。他今天重申反對進行獨立調查。

李柏曼告訴以色列公共廣播電台：「不會有調查委員會。沒有這種事。我們不會與任何調查委員會合作。」

尼坦雅胡也反擊土耳其總統艾爾段（Recep TayyipErdogan）。艾爾段先前強烈譴責以色列在加薩進行的「非人道攻擊」。

尼坦雅胡發推文說：「全球最有道德的軍隊，不必聆聽多年來無所區分狂轟濫炸平民的人講道德。」 尼坦雅胡先前稱艾爾段是「轟炸庫德族村民」的人。

面對尼坦雅胡反擊，艾爾段今天指控尼坦雅胡是「恐怖分子」。

艾爾段在土耳其南部阿達那（Adana）一場電視轉播的演說中說：「喂，尼坦雅胡！你是占領者，你是這些土地的占領者。在此同時，你是一名恐怖分子。」

以色列土耳其恐怖分子

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