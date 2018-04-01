赴菲旅遊注意 海灘以外穿著勿太清涼

2018-04-01 21:15 中央社 馬尼拉1日專電



菲律賓以海灘聞名，但來菲國海灘旅遊要注意，離開海灘到大街特別是教堂附近走動時，衣著勿太清涼，否則可能冒犯當地人。

菲律賓ABS-CBN新聞網今天報導，觀光勝地保和島（Bohol）警方最近斥責了一對穿著泳褲和比基尼環島的外籍旅客。

報導說，事件發生於26日，當時這對旅客正駕駛租來的摩托車經過教堂，警方將他們攔下，要求他們「注意適當穿著」之後放行，並未罰款。

當地警官拉巴斯巴斯（Romar Labasbas）說，觀光客在海灘可以穿得清涼些，但在街上就應注意服裝禮儀，「我們希望觀光客們可以尊重我們的地方。」

保和島位於菲國中部，靠近宿霧市，以眼鏡猴、游河、巧克力山丘群以及跳島而著稱。如果菲律賓政府真的於4月下旬封閉長灘島，這裏可能成為更多外籍觀光客的新選擇。

菲律賓大部分民眾信奉天主教，教會數年前頒布了「衣著指南」，上教堂的男性應脫帽、勿穿短褲、背心或拖鞋，女性則不可穿迷你裙、無袖上衣或露背裝。

稍早前，菲國另一處熱門觀光地點巴拉旺島（Palawan）的地方官員，也提醒遊客在學校及教堂附近，穿著應保守。

一名旅菲多年的台商說，雖然此次事件是發生在保和島，但放之菲國各地皆準，台灣人若來菲旅遊，還是應先大致瞭解一下風俗民情，穿著勿暴露，特別是在靠近教堂的地方，穆斯林地區的民風會更保守。