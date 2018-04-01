印尼海面漏油起大火 濃煙衝天 2漁民死亡

2018-04-01 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



印尼婆羅洲海面發生大火，至少導致2名漁民死亡。大火是由之前洩漏海上的燃油起火引起，濃煙衝天，濃重的氣味更飄散至附近城市。

法新社報導，印尼當局3月31日 試圖以火燒的方式清理婆羅洲島海面漏油時，結果引發大火，火勢在海面上一發不可收拾，造成至少2名受困漁民死亡。

官員指出，火勢非常猛烈，附近城市巴厘巴板都能看到濃煙，到處散著異味。附近有一艘滿載煤炭的船也進退不得，搜救隊已緊急撤離船上20名船員。