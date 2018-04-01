親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

蔡英文春祭不祭英烈 李艷秋：我們不要的中共收下了

印尼海面漏油起大火 濃煙衝天 2漁民死亡

2018-04-01 17:53聯合報 記者王麗娟╱即時報導

印尼婆羅洲海面發生大火，至少導致2名漁民死亡。大火是由之前洩漏海上的燃油起火引起，濃煙衝天，濃重的氣味更飄散至附近城市。

法新社報導，印尼當局3月31日 試圖以火燒的方式清理婆羅洲島海面漏油時，結果引發大火，火勢在海面上一發不可收拾，造成至少2名受困漁民死亡。

官員指出，火勢非常猛烈，附近城市巴厘巴板都能看到濃煙，到處散著異味。附近有一艘滿載煤炭的船也進退不得，搜救隊已緊急撤離船上20名船員。

當局正努力滅火，但該片海域仍有燃油持續洩漏，當局至今仍未能掌握外洩燃油數量及洩漏原因。

印尼婆羅洲海面起大火。新華社
印尼婆羅洲海面起大火。新華社
分享
印尼婆羅洲海面發生因洩漏的燃油起火引起的大火。法新社
印尼婆羅洲海面發生因洩漏的燃油起火引起的大火。法新社
分享
海面大火燃燒猛烈，濃煙衝天。新華社
海面大火燃燒猛烈，濃煙衝天。新華社
分享

漁民印尼

相關新聞

商場大火釀嚴重死傷 俄地區首長請辭

2018-04-01 16:54

習近平與川普通話 提議構建朝鮮新安全架構

2018-04-01 16:51

外媒：金正恩閃電訪京 習近平先聲奪人的一招

2018-04-01 15:34

日學者投書 籲日本媒體重視台灣的東亞安保角色

2018-04-01 14:44

影／建築師愛上甜點 3D列印打造幾何風蛋糕

2018-04-01 17:34

法海關人員入義境執法 觸發外交風波

2018-04-01 17:32

韓流歌手赴平壤：我們不是外國人

2018-04-01 15:06

英格蘭小姐首度有穆斯林佳麗入圍 打算穿布基尼選美

2018-04-01 14:47

「習金會」精心包裝 中朝兩國各取所需

2018-04-01 14:19

世足開踢在即 澳洲警告赴俄遊客當心反西方情緒

2018-04-01 14:13

日擬率先立法 自駕車出事故由車主負責

2018-04-01 14:05

美韓聯合軍演今登場 時間砍半但保留「雙龍」登陸演習

2018-04-01 13:45

加薩以巴衝突 以總理讚揚軍隊捍衛邊界

2018-04-01 13:38

英俄再槓上！ 英強登俄航客機搜查　俄揚言報復

2018-04-01 13:33

逾600輛自駕車 亞州每天上路

2018-04-01 13:32

自駕車撞毀 特斯拉：駕駛未理會警告

2018-04-01 13:31

盟友相繼離去 被鷹派包圍的馬提斯能挺住嗎？

2018-04-01 13:26

會金正恩之前 習川先熱線「提新安全架構」

2018-04-01 13:19

澳洲知名大學投資軍火商 師生譁然

2018-04-01 13:18

英「例行」搜查俄航客機 俄揚言回敬

2018-04-01 13:17

撞期峰會 美韓軍演登場 時間砍半

2018-04-01 13:17

共同社：習川熱線 習提建構朝鮮半島新安全框架

2018-04-01 13:09

南韓反海盜軍艦赴迦納 搜尋遭挾持船員

2018-04-01 12:57

印尼走私1噸毒品8台嫌 法庭喊冤求免死

2018-04-01 12:32

暌違七年半 中日擬重啟經濟高層對話

2018-04-01 11:41

安理會聲明促以巴克制 美不支持

2018-04-01 11:03

在蘋果任職的台裔工程師 啟動自駕功能在加州車禍身亡

2018-04-01 10:34

全球最貴戰機 日韓樂當冤大頭 台灣會跳「錢坑」嗎

2018-04-01 09:00

紀念流亡印度60週年 達賴籲藏人持續抗爭

2018-04-01 08:27

美韓聯合軍演今登場 峰會在即演習期間減半

2018-04-01 05:57

遭驅逐俄外交官偕眷屬 撤離駐美大使館

2018-04-01 04:40

3船員被海盜挾持 南韓派艦艇赴迦納營救

2018-04-01 04:36

英搜查俄航班機 俄控公然挑釁

2018-04-01 04:32

毒諜案女兒恢復清醒 俄使館主張探視權

2018-04-01 02:20

當年中槍昏迷離鄉 馬拉拉：我睜開眼回來了

2018-04-01 01:21

台商幫北韓賣煤 聯合國禁全球旅行

2018-04-01 01:09

法媒：梵中關係若正常化 恐是錯誤路線

2018-04-01 00:42

星期人物／家庭內反對黨 日相夫人老幫倒忙

2018-03-31 23:50

近4年最慘 以巴衝突千人死傷

2018-03-31 23:47
看更多

熱門文章

在蘋果任職的台裔工程師 啟動自駕功能在加州車禍身亡

2018-04-01 10:34

印尼走私1噸毒品8台嫌 法庭喊冤求免死

2018-04-01 12:32

全球最貴戰機 日韓樂當冤大頭 台灣會跳「錢坑」嗎

2018-04-01 09:00

英國賣車輪餅 甜豆子讓老外吃驚

2018-04-01 09:11

霍金葬禮正在劍橋大學舉行 群眾夾道觀看

2018-03-31 23:04

再轟亞馬遜 川普：郵局虧本為它送貨 納稅人損失數十億

2018-04-01 12:35

父親陪玩旋轉飛車喪命 法嘉年華意外釀1死12傷

2018-04-01 09:07

大陸官媒罕見鼓勵北韓 為放鬆制裁做準備？

2018-03-31 22:20

2萬輛福斯奧迪車 棲身南加飛機墳場

2018-04-01 14:05

抗議手無寸鐵非裔男遭警擊斃 加州連夜示威

2018-04-01 00:30

「賤民不配騎馬」印度男擁馬遭毆陳屍血泊中

2018-04-01 09:54

英搜查俄航班機 俄控公然挑釁

2018-04-01 04:32

共同社：習川熱線 習提建構朝鮮半島新安全框架

2018-04-01 13:09

馬拉拉首度回到老家 「地球上最美的地方」

2018-03-31 21:14

特斯拉自駕車奪命 產業蒙陰影

2018-04-01 00:28

毒諜案女兒恢復清醒 俄使館主張探視權

2018-04-01 02:20

遭驅逐俄外交官偕眷屬 撤離駐美大使館

2018-04-01 04:40

外媒：金正恩閃電訪京 習近平先聲奪人的一招

2018-04-01 15:34

最猛烈圍剿…3法律團隊要查川普集團帳本

2018-04-01 14:15

當年中槍昏迷離鄉 馬拉拉：我睜開眼回來了

2018-04-01 01:21

日外相警告北韓又在準備核試 不要急著對北韓好

2018-03-31 21:39

象徵宇宙與極星 百合花、白玫瑰伴霍金長眠

2018-04-01 12:50

從落榜生到學霸 華裔生入選「40歲以下40精英」

2018-04-01 13:49

英俄再槓上！ 英強登俄航客機搜查　俄揚言報復

2018-04-01 13:33

美國兆彩頭彩5.21億美元 新澤西州1注獨得

2018-04-01 03:15

法媒：梵中關係若正常化 恐是錯誤路線

2018-04-01 00:41

美股重頭戲 盯本周就業報告

2018-04-01 00:27

日學者投書 籲日本媒體重視台灣的東亞安保角色

2018-04-01 14:44

特斯拉「轉型年」雪上加霜

2018-04-01 14:15

紀念流亡印度60週年 達賴籲藏人持續抗爭

2018-04-01 08:27

全球準備貨幣 美元占比降

2018-04-01 00:29

韓流歌手赴平壤：我們不是外國人

2018-04-01 15:06

1週內2推文 川普猛轟亞馬遜

2018-04-01 11:16

自駕車撞毀 特斯拉：駕駛未理會警告

2018-04-01 13:31

美公布貿易障礙報告／美再促台全面開放美牛

2018-04-01 00:28

「習金會」精心包裝 中朝兩國各取所需

2018-04-01 14:19

優衣庫 越來越靠東南亞

2018-04-01 00:28

22度攻頂聖母峰 尼國雪巴可望刷新紀錄

2018-04-01 17:04

伊爾艾朗專欄／科技股後市 看六風向球

2018-04-01 00:54

3船員被海盜挾持 南韓派艦艇赴迦納營救

2018-04-01 04:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top