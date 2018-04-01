習近平與川普通話 提議構建朝鮮新安全架構

2018-04-01 16:51 中央社 華盛頓31日綜合外電報導



中國國家主席習近平3月9日與美國總統川普通話討論朝鮮半島局勢時，曾提議構建朝鮮半島新安全架構，包括韓戰主要當事國美中兩韓四國和平協定。圖為習近平（左）2017年11月在北京接待來訪的川普。聯合報系資料照片。美聯社 分享 facebook 據多名美中外交消息人士透露，中國國家主席習近平3月9日與美國總統川普通話討論朝鮮半島局勢時，曾提議構建朝鮮半島新安全架構，包括韓戰主要當事國美中兩韓四國和平協定。

共同社報導，有分析認為，這項提議可能考慮把聯合國軍與中國、北韓1953年簽訂的「朝鮮停戰協定」轉為和平協定。習近平未提及日本，有可能暗示兩韓以及美國與北韓領袖峰會後的相關談判以四國為中心推進的想法。

川普未表示明確態度，似乎是向習近平提出維持對北韓施壓的要求。

習近平還強調了在圍繞非核化的對北韓談判中，中國參與的重要性。有分析認為，在迎來兩韓以及美國與北韓領袖峰會的對話氛圍高漲情況下，中方有意在有關北韓核武與飛彈問題談判中確保主導權。

習近平在電話會談中肯定「川金會」的舉行將是解決北韓核問題的進展，同時強調朝鮮半島的非核化重在長期工作，中國應該作為中間人發揮作用。

除為驗證非核化工作提供必要的支持外，習近平還提議締結四國和平協定，構建保障朝鮮半島和平與穩定的安全架構。

北韓核問題的協商已有包括日本和俄羅斯的六方會談，尚不清楚習近平的提議是否定位為取代六方會談的架構。

川習通話後，習近平與3月25日至28日訪問中國的北韓勞動黨委員長金正恩舉行了會談。