菲軍南部反恐 中階頭目斃一人逮一人

2018-04-01 16:46 中央社 馬尼拉1日專電



菲律賓政府軍上週在南部地區擊斃一名穆斯林叛亂組織指揮官兼炸彈專家，另逮捕一名恐怖組織中階頭目。

菲律賓中民答那島特攻隊指揮官德拉維加（ArnelDelavega）今天在一份報告中說，3月29日晚間7時，軍警聯合小組持拘捕令，在北可塔巴托省（NorthCotabato）艾留山鎮（Aleosan）逮捕巴西蘭（BudsBasilan）。

但巴西蘭持槍拒捕，在交火過程中被軍警人員擊斃。

巴西蘭是「莫洛國伊斯蘭自由鬥士」（BIFF）指揮官，曾多次製造炸彈供叛軍到鄰近城鎮作亂，被菲律賓國防部列入「恐怖分子」名單之中。

德拉維加說：「巴西蘭之死將削弱BIFF在北可塔巴托省的勢力。」

BIFF據信已於數年前向伊斯蘭國（IS）組織宣誓效忠，目前約有200至300名戰鬥人員。今年第一季，政府軍在掃蕩行動中擊斃68名BIFF叛亂分子。

另方面，政府軍3月31日在蘇祿省（Sulu）帕蒂古鎮（Patikul）執行拯救人質任務時，得知恐怖組織「阿布沙伊夫」（Abu Sayyaf）中階頭目朱爾吉林（Walton Juljirin）的藏身處，在5分鐘的短暫交火之後將他逮捕，搜出一批槍械及爆裂物。

朱爾吉林涉及帕蒂古鎮多宗爆炸案，他上個月在與政府軍戰鬥時受傷，被捕時仍在養傷。

「阿布沙伊夫」是菲國南部恐怖組織之一，數年前同樣已向IS效忠，目前手中握有大約10名菲籍與外籍人質。

由於恐怖組織與叛亂組織猖獗，民答那峨島目前處於戒嚴狀態。