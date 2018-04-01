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商場大火釀嚴重死傷 俄地區首長請辭

2018-04-01 16:54中央社 莫斯科1日綜合外電報導

俄羅斯購物中心大火，死亡人數已增至64人。 美聯社
俄羅斯購物中心大火，死亡人數已增至64人。 美聯社
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俄羅斯克麥洛伏區（Kemerovo region）擔任首長多年的杜利耶夫（AmanTuleyev），因當地上個月發生奪走64條人命的購物中心惡火，今天引咎辭職。

大火發生在克麥洛伏市，64名罹難者中有41人是兒童。

法新社報導，杜利耶夫辦公室發布聲明說：「克麥洛伏區首長杜利耶夫，已向總統蒲亭（Vladimir Putin）遞交辭呈。」

路透社報導，杜利耶夫在上傳到地方政府官網的影音中說，鑒於發生那場致命大火，他辭職是「正確、有良心、唯一確實的決定」。

克麥洛伏是重要煤礦區，杜利耶夫自1997年來即擔任當地首長。

俄羅斯蒲亭

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