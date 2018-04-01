親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

正式宣戰 管中閔聲明：教育部推諉懈怠應承擔法律責任

印尼走私1噸毒品8台嫌 法庭喊冤求免死

擅赴中使館活動 比國王子被減薪

2018-04-01 15:06世界日報 編譯中心／綜合31日電

擅赴中國建軍慶典 比利時親王罰扣津貼 美聯社
擅赴中國建軍慶典 比利時親王罰扣津貼 美聯社
分享

比利時國王的王弟勞洪王子（Prince Laurent）去年因在未取得政府同意之下，擅自到中國大使館出席中國解放軍建軍90周年慶祝活動，國會30日投票通過削減其津貼4.6萬歐元（約5.6萬美元）；他每年津貼原本平均有30.7萬歐元（約37.8萬美元），即被削15%。

據BBC報導，有關提案由總理米歇爾提出，米歇爾早就提醒勞洪王子要先徵詢外交部同意才能出席任何外交活動。勞洪王子去信國會稱，如津貼被削，他作為皇室成員將難以生活，但國會仍以93對23票大比數通過削減津貼。

解放軍皇室比利時

相關新聞

韓流歌手赴平壤：我們不是外國人

2018-04-01 15:06

澳洲知名大學投資軍火商 師生譁然

2018-04-01 13:18

英格蘭小姐首度有穆斯林佳麗入圍 打算穿布基尼選美

2018-04-01 14:47

「習金會」精心包裝 中朝兩國各取所需

2018-04-01 14:19

世足開踢在即 澳洲警告赴俄遊客當心反西方情緒

2018-04-01 14:13

日擬率先立法 自駕車出事故由車主負責

2018-04-01 14:05

美韓聯合軍演今登場 時間砍半但保留「雙龍」登陸演習

2018-04-01 13:45

加薩以巴衝突 以總理讚揚軍隊捍衛邊界

2018-04-01 13:38

英俄再槓上！ 英強登俄航客機搜查　俄揚言報復

2018-04-01 13:33

逾600輛自駕車 亞州每天上路

2018-04-01 13:32

自駕車撞毀 特斯拉：駕駛未理會警告

2018-04-01 13:31

盟友相繼離去 被鷹派包圍的馬提斯能挺住嗎？

2018-04-01 13:26

會金正恩之前 習川先熱線「提新安全架構」

2018-04-01 13:19

英「例行」搜查俄航客機 俄揚言回敬

2018-04-01 13:17

撞期峰會 美韓軍演登場 時間砍半

2018-04-01 13:17

共同社：習川熱線 習提建構朝鮮半島新安全框架

2018-04-01 13:09

南韓反海盜軍艦赴迦納 搜尋遭挾持船員

2018-04-01 12:57

印尼走私1噸毒品8台嫌 法庭喊冤求免死

2018-04-01 12:32

暌違七年半 中日擬重啟經濟高層對話

2018-04-01 11:41

安理會聲明促以巴克制 美不支持

2018-04-01 11:03

在蘋果任職的台裔工程師 啟動自駕功能在加州車禍身亡

2018-04-01 10:34

全球最貴戰機 日韓樂當冤大頭 台灣會跳「錢坑」嗎

2018-04-01 09:00

紀念流亡印度60週年 達賴籲藏人持續抗爭

2018-04-01 08:27

美韓聯合軍演今登場 峰會在即演習期間減半

2018-04-01 05:57

遭驅逐俄外交官偕眷屬 撤離駐美大使館

2018-04-01 04:40

3船員被海盜挾持 南韓派艦艇赴迦納營救

2018-04-01 04:36

英搜查俄航班機 俄控公然挑釁

2018-04-01 04:32

毒諜案女兒恢復清醒 俄使館主張探視權

2018-04-01 02:20

當年中槍昏迷離鄉 馬拉拉：我睜開眼回來了

2018-04-01 01:21

台商幫北韓賣煤 聯合國禁全球旅行

2018-04-01 01:09

法媒：梵中關係若正常化 恐是錯誤路線

2018-04-01 00:42

星期人物／家庭內反對黨 日相夫人老幫倒忙

2018-03-31 23:50

近4年最慘 以巴衝突千人死傷

2018-03-31 23:47

大陸官媒罕見鼓勵北韓 為放鬆制裁做準備？

2018-03-31 22:20

日外相警告北韓又在準備核試 不要急著對北韓好

2018-03-31 21:39

馬拉拉首度回到老家 「地球上最美的地方」

2018-03-31 21:14

南韓解密：北韓曾倡統一組聯邦

2018-03-31 20:29

馬拉拉首度歸鄉 想念與鄰居拌嘴的歲月

2018-03-31 18:23

影／記者稱教宗說地獄不存在 梵蒂岡趕忙澄清

2018-03-31 18:00
看更多

熱門文章

在蘋果任職的台裔工程師 啟動自駕功能在加州車禍身亡

2018-04-01 10:34

全球最貴戰機 日韓樂當冤大頭 台灣會跳「錢坑」嗎

2018-04-01 09:00

印尼走私1噸毒品8台嫌 法庭喊冤求免死

2018-04-01 12:32

特斯拉股價大跌 顯示股市風向已變

2018-03-31 19:04

霍金葬禮正在劍橋大學舉行 群眾夾道觀看

2018-03-31 23:04

英國賣車輪餅 甜豆子讓老外吃驚

2018-04-01 09:11

父親陪玩旋轉飛車喪命 法嘉年華意外釀1死12傷

2018-04-01 09:07

再轟亞馬遜 川普：郵局虧本為它送貨 納稅人損失數十億

2018-04-01 12:35

大陸官媒罕見鼓勵北韓 為放鬆制裁做準備？

2018-03-31 22:20

影／交出你的社群帳號！ 美擬嚴審簽證影響近1500萬人

2018-03-31 18:00

抗議手無寸鐵非裔男遭警擊斃 加州連夜示威

2018-04-01 00:30

英搜查俄航班機 俄控公然挑釁

2018-04-01 04:32

南韓歌手赴北韓 演唱鄧麗君金曲「月亮代表我的心」

2018-03-31 15:39

「賤民不配騎馬」印度男擁馬遭毆陳屍血泊中

2018-04-01 09:54

馬拉拉首度回到老家 「地球上最美的地方」

2018-03-31 21:14

共同社：習川熱線 習提建構朝鮮半島新安全框架

2018-04-01 13:09

毒諜案女兒恢復清醒 俄使館主張探視權

2018-04-01 02:20

特斯拉自駕車奪命 產業蒙陰影

2018-04-01 00:28

影／記者稱教宗說地獄不存在 梵蒂岡趕忙澄清

2018-03-31 18:00

遭驅逐俄外交官偕眷屬 撤離駐美大使館

2018-04-01 04:40

當年中槍昏迷離鄉 馬拉拉：我睜開眼回來了

2018-04-01 01:21

日外相警告北韓又在準備核試 不要急著對北韓好

2018-03-31 21:39

2萬輛福斯奧迪車 棲身南加飛機墳場

2018-04-01 14:05

共同社：日本國內市場半數雞肉含有耐藥菌

2018-03-31 17:52

法媒：梵中關係若正常化 恐是錯誤路線

2018-04-01 00:41

美國兆彩頭彩5.21億美元 新澤西州1注獨得

2018-04-01 03:15

義記者報導教宗否認存在地獄 教廷未明確否認

2018-03-31 17:15

美股重頭戲 盯本周就業報告

2018-04-01 00:27

紀念流亡印度60週年 達賴籲藏人持續抗爭

2018-04-01 08:27

全球準備貨幣 美元占比降

2018-04-01 00:29

從落榜生到學霸 華裔生入選「40歲以下40精英」

2018-04-01 13:49

象徵宇宙與極星 百合花、白玫瑰伴霍金長眠

2018-04-01 12:50

優衣庫 越來越靠東南亞

2018-04-01 00:28

1週內2推文 川普猛轟亞馬遜

2018-04-01 11:16

英俄再槓上！ 英強登俄航客機搜查　俄揚言報復

2018-04-01 13:33

最猛烈圍剿…3法律團隊要查川普集團帳本

2018-04-01 14:15

自駕車撞毀 特斯拉：駕駛未理會警告

2018-04-01 13:31

3船員被海盜挾持 南韓派艦艇赴迦納營救

2018-04-01 04:36

伊爾艾朗專欄／科技股後市 看六風向球

2018-04-01 00:54

美公布貿易障礙報告／美再促台全面開放美牛

2018-04-01 00:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top