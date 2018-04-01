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韓流歌手赴平壤：我們不是外國人

2018-04-01 15:06世界日報 編譯中心／綜合31日電

6:04韓流行歌手赴平壤開唱「望成交流踏腳石」 歐新社
6:04韓流行歌手赴平壤開唱「望成交流踏腳石」 歐新社
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在兩韓高峰會於下個月登場前，由韓國流行歌手領軍的南韓音樂藝術團31日啟程前往平壤，展開最新一次跨邊界文化表演活動。

據南韓媒體報導，本次藝術團成員有「國寶」級歌手趙容弼，還有女子組合Red Velvet、Ali等，少女時代的徐玄則擔任主持人，南韓本來打算請以《江南STYLE》走紅的PSY參加，但北韓以其作風狂野為由拒絕。

其中，搖滾樂隊YB是繼2002年後再次到平壤表演，主音尹度玹回憶，當時演出氣氛很「冰冷」：「很尷尬，他們從未接觸過搖滾音樂。」及至他靈機一觸用朝鮮方言打趣逗笑，才使觀眾放鬆下來享受音樂，隨後情緒也變得較熱烈。

事隔16年，YB樂隊將獻唱三首歌，其中《1178》標誌朝鮮半島最南至最北距離1178公里。尹度玹相信到時心情仍會激動，但會忍住不哭：「倘演出能觸動兩韓人民的心靈，通過音樂稍稍改善兩韓關係，我認為那是我們力所能及的。這關乎韓國，關乎團結。」

鼓手金振遠感慨過境時要掏出護照說：「我們既不是外國人，又不是朝鮮人。」他表示即使統一不會很快就出現，也希望這趟活動成為開放兩韓民眾交流、旅遊、經常和讓失散家人團聚的契機，「但願我們的演出成為踏腳石」。

美韓軍演4/1登場 期間減半

此外，美軍和南韓軍隊從4月1日起展開年度聯合軍演，這項軍演先前因平昌冬奧和冬季帕運而延後。但這次演習的期間較往年縮短一半至約1個月，且目前美軍的航空母艦和轟炸機也未預定參與演習，可能是顧慮到南北韓峰會及美國北韓峰會即將登場所致。這項演習是假想朝鮮半島爆發緊急事態，進行陸戰隊登陸訓練等的「鷂鷹」（Foal Eagle）聯合軍演，以及使用電腦模擬指揮系統演練等的「關鍵決斷」（Key Resolve）演習。

演習南韓北韓

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