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東京奧運、北京冬奧 北韓不缺席

2018-04-01 15:08世界日報 編譯中心／綜合31日電

國際奧會主席：北韓將參加下兩屆奧運 歐新社
國際奧會主席：北韓將參加下兩屆奧運 歐新社
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國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）在平壤與北韓領導人金正恩會面後，他31日表示，接下來分別在日本和中國登場的兩屆奧運，北韓都將參賽。

路透報導，北韓上個月參與平昌冬奧後，朝鮮半島緊張情勢逐漸降溫。巴赫29日訪問平壤。

北韓官媒報導，巴赫訪北韓期間由金正恩親自會見，感謝他為朝鮮半島緊張情勢帶來「戲劇化冰釋」。

兩韓在冬奧開幕式共持統一旗進場，還組了女子冰球聯隊。北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩告訴巴赫，冬奧「為南北韓和睦翻開新的篇章」。

報導寫道：「他（金正恩）說，一度冰封的兩韓關係，迎來戲劇化冰釋的季節，奧運的助力功不可沒。這全要歸功於國際奧會的努力，提供了一個機會，為兩韓冰釋鋪路。」

巴赫曾對兩韓重修舊好表示歡迎，他之前說奧運精神「將兩韓彼此拉近」，兩韓向世界傳遞「強而有力的和平訊息」。

巴赫以全名稱呼北韓，說他與「朝鮮民主主義人民共和國的最高領導人，在昨天進行了開放且成果豐碩的談話」，而金正恩完全支持參賽約定。

巴赫又說：「國際奧會將提議，可能在東京奧運時讓兩韓一同進場，或共同參與其他活動。要是時機適當，在北京冬奧上或許也可比照辦理。」

北韓東京奧運金正恩

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