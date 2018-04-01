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共同社：習川熱線 習提建構朝鮮半島新安全框架

2018-04-01 13:09聯合報 記者田思怡╱即時報導

日本共同社1日報導，多名美中外交消息人士透露，中國大陸國家主席習近平3月9日與美國總統川普通電話討論朝鮮局勢時，曾提議構建朝鮮半島新安全框架，包括韓戰主要當事國美中韓朝四國締結和平協定。

有分析認為，習近平的提議可能考慮把聯合國與中朝兩國1953年簽訂的《朝鮮停戰協定》轉為和平協定。習近平未提及日本，有可能暗示韓朝、美朝高峰會談後的相關談判以四國為中心推進的想法。

川普在電話中未明確表態，似乎是向習近平提出維持對北韓施壓的要求。

習近平在電話中還強調在圍繞無核化的對朝談判中，中國參與的重要性。有分析認為，在迎來韓朝、美朝高峰會的對話氛圍下，中方有意在朝鮮核武與飛彈問題談判中確保主導權。

習近平在電話會談中肯定美朝高峰會將是解決朝鮮核問題的進展，同時強調朝鮮半島的無核化重在長期努力 ，中國應該作為中間人發揮作用。

中國除了為驗證無核化提供必要的支持外，習近平還提議締結四國和平協定，構建保障朝鮮半島和平與穩定的安全框架。

朝核問題的協商已有包括日本和俄羅斯的六方會談，尚不清楚是否定位為取代六方會談的框架。習近平之後會晤了在3月25日至28日訪問大陸的朝鮮勞動黨委員長金正恩。

習近平（左）去年11月在北京接待來訪的川普。美聯社
習近平（左）去年11月在北京接待來訪的川普。美聯社
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習近平川普俄羅斯

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