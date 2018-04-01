美韓聯合軍演今登場 峰會在即演習期間減半

2018-04-01 05:57 中央社 東京1日綜合外電報導



美軍和南韓部隊的年度聯合軍演通常於2月至3月間展開，今年因考量到平昌冬奧和冬季帕運而推遲舉行，改在4月1日展開。 美聯社資料照片 分享 facebook 美軍和南韓軍隊從1日起展開年度聯合軍演，這項軍演先前因平昌冬奧和冬季帕運而延後。但這次演習的期間較往年縮短一半等，可能是顧慮到南北韓峰會及美國北韓峰會即將登場所致。

日本放送協會（NHK）報導，美軍和南韓部隊的年度聯合軍演通常於2月至3月間展開，今年因考量到平昌冬奧和冬季帕運而推遲舉行，改在4月1日展開。

這項演習是假想朝鮮半島爆發緊急事態，進行陸戰隊登陸訓練等的「鷂鷹」（Foal Eagle）聯合軍演，以及使用電腦模擬指揮系統演練等的「關鍵決斷」（Key Resolve）演習，南韓國防部表示，今年的演習規模將與往年相同。

但南韓軍方消息人士指出，往年演習期間約兩個月左右，這次縮短一半至約1個月，且目前美軍的航空母艦和轟炸機也未預定參與演習。

北韓以往一直對這項軍演強烈反彈，一再於演習期間發射彈道飛彈等進行軍事挑釁，但北韓領導人金正恩上個月於會談期間，就倘若實施與往年相同規模軍演，對南韓特使表達諒解立場。

部分觀察家認為，由於南北韓第3次高峰會即將於4月27日登場，且5月底前可望舉行史上首次美國與北韓高峰會，美國和南韓顧慮到北韓而進行演習日程等調整。