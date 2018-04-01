遭驅逐俄外交官偕眷屬 撤離駐美大使館

2018-04-01 04:40 中央社 華盛頓31日綜合外電報導



被美國驅逐的俄羅斯外交官及其眷屬，31日下午開始從駐華盛頓大使館撤離。 美聯社 分享 facebook 在俄羅斯前雙面間諜在英國遭神經毒劑攻擊後，被美國驅逐的俄羅斯外交官及其眷屬，今天下午開始從駐華盛頓大使館撤離，並向在場的送別人員揮手致意。

約50名男女和小孩於下午1時（台灣時間1日凌晨1時）過後離開位於山頂上的大使館，搭乘一輛藍色巴士，據信是前往杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）。現場播放音樂，一群人揮手送別。第2輛巴士預定於約2小時後從大使館出發。

被美國驅逐的俄羅斯外交官及其眷屬，31日下午開始從駐華盛頓大使館撤離，搭乘一輛藍色巴士，前往杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）。 美聯社 分享 facebook 被美國驅逐的俄羅斯外交官及其眷屬，31日下午開始從駐華盛頓大使館撤離，搭乘一輛藍色巴士，前往杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）。 美聯社 分享 facebook

俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）稍早前告訴記者：「被宣布為不受歡迎人物的所有外交官，將於3月31日與家屬一同搭機返國。」

俄羅斯國營塔斯社（Tass）報導，安托諾夫表示，共171人將離開美國。

他也說，俄國政府派遣兩架飛機執行撤離任務，其中一架將短暫中停紐約，接14個家庭回國。

華府本週加入英國諸多盟友的行列，驅逐俄國外交官，作為對神經毒劑攻擊事件的回應。目前美國、歐洲聯盟（EU）成員、北大西洋公約組織（NATO）國家及其他國家，總共驅逐超過150名俄國外交官。

美國表示，將驅逐派駐全美的60名疑似俄國「間諜」，包括派駐紐約的俄國常駐聯合國代表團成員。