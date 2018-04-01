3船員被海盜挾持 南韓派艦艇赴迦納營救

2018-04-01 04:36 中央社 首爾31日綜合外電報導



南韓外交部今天表示，非洲國家迦納外海一艘漁船上的3名南韓船員被海盜挾持，南韓已派出一艘海軍艦艇前往當地海域搜尋船員下落。

路透社報導，南韓外交部表示，這艘漁船大約有40名船員，多半是迦納人，但包括3名南韓船員，這3人被駕駛快艇的海盜擄走。

外交部還說到，南韓總統文在寅已派出打擊海盜的清海部隊（Cheonghae）前往當地海域，設法營救這3名南韓人。

南韓政府一直努力與某些非洲國家、美國及歐盟合作，共同打擊海盜活動。

美聯社報導，但南韓外交部表示，尚未得知3名船員下落。