英搜查俄航班機 俄控公然挑釁

2018-04-01 04:32 中央社 倫敦31日綜合外電報導



英國邊界官員30日登上俄羅斯航空公司一架從莫斯科飛抵倫敦的班機進行搜查，被俄方認為是「公然挑釁」，兩國之間再添一筆外交紛爭。圖為俄羅斯航空公司（Aeroflot）班機 歐新社 分享 facebook 英國和俄羅斯的外交紛爭又添一筆，英方今天證實，英國邊界官員昨天登上俄羅斯航空公司一架從莫斯科飛抵倫敦的班機進行搜查。俄方則稱這項行為是「公然挑釁」。

法新社報導，英國政府表示，他們會對航班進行例行檢查，以防發生組織性犯罪或有人企圖攜帶有害物品入境。

俄羅斯駐英大使館則說，俄羅斯航空公司（Aeroflot）一架從莫斯科飛抵倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）的例行航班昨天遭到搜索，「非比尋常」。

英國內政部主管國家安全的國務大臣華勒斯（Ben Wallace）發表聲明說：「邊境檢查署（Border Force）會例行性搜索飛機，以防發生組織性犯罪或有人企圖攜帶毒品和槍械等有害物品入境。一旦檢查完成，航機便可繼續行程。」

俄羅斯大使館則暗示，這架班機遭到英國當局搜索，與兩國間的外交危機有關。這場危機源自俄國前雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）與女兒尤莉雅（Yulia Skripal）本月稍早在英國境內遭到毒劑攻擊。

俄羅斯大使館說，這個搜索行動「讓我們目睹英國當局再度公然挑釁，這樣的事件並不尋常」。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）