俄領事欲探視前俄諜之女 英國：考慮中

2018-04-01 03:31 中央社 愛丁堡31日綜合外電報導



前俄羅斯雙面間諜的女兒尤莉雅4日遭神經毒劑攻擊後送醫救治，目前已脫離險境。圖擷自 Yulia Skripal臉書 分享 facebook 英國政府正考慮容許俄羅斯領事人員探視在醫院中逐步復原的前俄諜之女尤莉雅，她和父親斯克里帕爾（Sergei Skripal）同遭神經毒劑攻擊，而英國指控俄方是幕後黑手。

路透社報導，英國外交部女發言人說：「我們正依據國際法及國內法義務，以及尤莉雅‧斯克里帕爾（Yulia Skripal）的權利與願望，考慮領事探訪要求。」

倫敦俄羅斯大使館昨天推文表示，「我們堅持有權探視斯克里帕爾」，他是俄羅斯公民。