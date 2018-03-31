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大陸官媒罕見鼓勵北韓 為放鬆制裁做準備？

2018-03-31 22:20聯合報 記者李京倫╱即時報導

北韓領導人金正恩3月25日至28日訪問中國大陸，受到大陸國家主席習近平盛情款待，雙方關係出現急劇改善的跡象。中共機關報人民日報28日罕見刊登了讚美北韓鋼鐵金屬產業的報導，南韓東亞日報31日指出，大陸似乎是為放鬆對北韓的制裁造勢。

大陸根據聯合國安理會的對北韓制裁決議，從1月起全面禁止向北韓出口鋼鐵和金屬，所以人民日報刊登這篇稿件備受關注。分析家指出：「因為金正恩表明了無核化意願，所以要為放鬆北韓經濟發展急需的鋼鐵、金屬制裁而造勢嗎？」分析家認為，金正恩在與習近平會談時，很可能強烈要求解除「禁止向北韓出口鋼鐵、金屬」的制裁措施。

人民日報在第三版下方刊登了題為「朝鮮加快冶金工業技術創新」的報導。這是在大陸制裁北韓、雙方關係陷入低潮的過去幾年內，大陸官媒罕見的「鼓勵北韓」的文章。

文章報導，北韓鋼鐵公司千里馬煉鋼聯合企業、富寧鐵合金工廠、金策鋼鐵聯合企業在技術創新上「取得可喜的成就」。文章最後寫道：「儘管還面臨不少困難，但朝鮮科技工作者滿懷信心、迎難而上，自力更生、艱苦奮鬥，必將為實現朝鮮最高領導人金正恩在新年賀詞中提出的奮鬥目標而不懈努力。」

習近平（右）與金正恩（左）會談。新華社
習近平（右）與金正恩（左）會談。新華社
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北韓金正恩習近平

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