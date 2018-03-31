大陸官媒罕見鼓勵北韓 為放鬆制裁做準備？

2018-03-31 22:20 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



北韓領導人金正恩3月25日至28日訪問中國大陸，受到大陸國家主席習近平盛情款待，雙方關係出現急劇改善的跡象。中共機關報人民日報28日罕見刊登了讚美北韓鋼鐵金屬產業的報導，南韓東亞日報31日指出，大陸似乎是為放鬆對北韓的制裁造勢。

大陸根據聯合國安理會的對北韓制裁決議，從1月起全面禁止向北韓出口鋼鐵和金屬，所以人民日報刊登這篇稿件備受關注。分析家指出：「因為金正恩表明了無核化意願，所以要為放鬆北韓經濟發展急需的鋼鐵、金屬制裁而造勢嗎？」分析家認為，金正恩在與習近平會談時，很可能強烈要求解除「禁止向北韓出口鋼鐵、金屬」的制裁措施。

人民日報在第三版下方刊登了題為「朝鮮加快冶金工業技術創新」的報導。這是在大陸制裁北韓、雙方關係陷入低潮的過去幾年內，大陸官媒罕見的「鼓勵北韓」的文章。