法媒：梵中關係若正常化 恐是錯誤路線

2018-04-01 00:42 中央社 巴黎31日專電



中共和梵蒂岡建交的主要障礙，在於主教任命。 （歐新社資料照片） 分享 facebook

為與中國拉近關係，梵蒂岡和北京即將就在中國任命主教達成協議。 美聯社 分享 facebook

梵蒂岡有意與中國拉近關係，法國「快訊週刊」對此評論表示，教會的信念與中國領導階層的信念，指涉的不是同一種東西，梵中關係正常化不見得能給天主教會爭取到更大的自由。

快訊週刊（L’Express）網站30日刊登一篇以「中國：教宗的錯誤路線」為題的文章。

內容提到，在梵蒂岡與北京之間的商談外圍，是一堵很難穿透的秘密之牆，但可以預料，雙邊外交關係會有很敏感的演變，因為兩方都有人在暗中促進關係正常化。自1951年梵蒂岡承認台灣地位以來，梵蒂岡與北京就沒有外交關係。

文章表示，在教宗方濟各（Pope Francis）逐日漸增的反對者中，有一些人認為他過於自傲，他想要成為訪問中國的第一個教宗，但更公平的說法或許是他過於理想主義。

文章說明，方濟各來自阿根廷，看待世界的方式與教會傳統人士完全不同。他出身於新興國家，無法理解通往中國之路會因梵蒂岡和北京之間不溝通而受窒礙，明明中國是全世界人口最多的國家，天主教信仰還有那麼大的發展空間。

根據這篇評論，解開僵局的其中一途可能是梵蒂岡與中國簽署一項攸關主教任命程序的協議，這是很敏感的議題，因為中國政體鼓勵並促進「官方教會」發展，也就是「天主教愛國會」，這讓只是想要活出信仰、不願向政治靠攏的自由天主教徒有苦難言。

文章表示，這些自由信徒被當局認定屬於「地下教會」，他們也有自己的主教，如一向敢言的香港樞機主教陳日君，他不斷提醒梵蒂岡，過於接近中國，幾乎只會對中國有利，因為中國可能更提拔官方教會。

文章指出，基於這個原因，過去的教宗若望保祿二世（John-Paul II）和本篤十六世（Benedict XVI）都堅持拒絕與中國的關係正常化，他們知道這不會給天主教會換來更大的自由，反而不利。

評論還提到，數十年來，尤其是過去10年間，中國共產主義者採取各種行動限制基督徒的權利，並羞辱、監禁一些主要人物，妨礙民眾信仰新教或天主教，「在這些迫害行動背後，主要是害怕西方的自由思想，以及連帶的基本自由，包括宗教自由、思想自由、言論自由和遷徙自由」。

文章提到，在去年10月的中國共產黨全國代表大會上，中共中央總書記習近平大肆批評西方思想，他當時說人民有信念、國家才有力量，但他所說的信念，顯然是對黨、對他的領導必須要有的信念。

文章引述台北利氏學社（Institut Ricci）前主任魏明德（Benoit Vermander）的說法，他說：「中國是一個教會國家，黨就是這個國家的教會。」

文章最後表示，因此，如果梵中關係真的以某種形式正常化，方濟各要替天主教會爭取真正自由的空間，將非常艱難。