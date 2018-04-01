毒諜案女兒恢復清醒 俄使館主張探視權

2018-04-01 02:20 中央社 倫敦30日綜合外電報導



前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾和女兒尤莉雅4日遭神經毒劑攻擊後送醫救治，英國醫院29日表示，尤莉雅已脫離險境，目前清醒並能說話。圖擷自 Yulia Skripal臉書 分享 facebook 媒體報導遭下毒的前俄諜之女已清醒並能說話後，俄羅斯駐英大使館趁機向英方要求，准許在倫敦的剩餘俄國外交官前往探望她。此外，英國也考慮關閉倫敦的俄國貿易代表處。

英國首相梅伊（Theresa May）指控，俄國是前雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）與女兒尤莉雅（Yulia Skripal）遭神經毒劑攻擊的幕後黑手，使英國與俄國當局的新聞戰開打。

英國如今可能不得不同意，由俄國間諜探視他們被控意圖毒殺的俄國公民。

昨天傳出，尤莉雅在英格蘭索爾茲伯里市（Salisbury）一所醫院「復原迅速」，報導稱她現在意識清醒，能夠說話。

英國「每日郵報」網路版（Mail Online）報導，發言經常諷刺無禮的俄駐英使館推特帳號今天貼文表示：「報導說尤莉雅‧斯克里帕爾康復情況良好，真是大好消息。根據1968年簽署的領事公約，我們堅持要有探望她的權利。」

這起化武攻擊案仍在調查中，尤莉雅可望成為關鍵證人，俄國使館的要求因此使英國政府深陷兩難處境。

至於尤莉雅父親、66歲的前雙面諜斯克里帕爾，在院中還未脫離險境，但狀況穩定。一名友人說，他認為斯克里帕爾目前是仰賴維生設備活著。

另外，英國今天也對俄國展開回擊，揚言關閉倫敦北區的俄國貿易代表處。

克宮宣布驅逐更多英國外交官、使雙邊口水戰加劇之際，英國形容位於倫敦北區海格特（Highgate）的俄國貿易代表處是個「間諜窩」；消息來源也證實，英方「會考慮」關閉這個代表處。

俄國昨晚表示，一隊「翻箱倒櫃」的英國邊防官員搜索了從莫斯科抵英的一架俄航班機，並指控英方「行為挑釁」；倫敦都會區警察局則否認有此情況。

蒲亭的政府在英國共有4個駐點，分別為大使館、領事館、貿易代表處與倫敦四周諸郡（Home Counties）的一座鄉村莊園。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，消息來源證實，英國政府現正考慮關閉俄國貿易代表處，還說「海格特那個代表處是個間諜窩」。