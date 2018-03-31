日外相警告北韓又在準備核試 不要急著對北韓好

2018-03-31 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



日本外相河野太郎31日在高知市發表演講時透露，跡象顯示北韓又在準備核試。

河野說：「可以看到北韓在曾進行核試的試驗場，從坑道裡運出土壤，拚命準備著下次核試。」共同社指出，這可能是根據美國提供的衛星照片而作出的發言。