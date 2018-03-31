親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
狄鶯子在美涉案
美中貿易戰開打
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

不孝男開車撞父未遂 竟說「撞死你就有200萬」

日外相警告北韓又在準備核試 不要急著對北韓好

2018-03-31 21:39聯合報 記者李京倫╱即時報導

日本外相河野太郎31日在高知市發表演講時透露，跡象顯示北韓又在準備核試。

河野說：「可以看到北韓在曾進行核試的試驗場，從坑道裡運出土壤，拚命準備著下次核試。」共同社指出，這可能是根據美國提供的衛星照片而作出的發言。

談到日本與北韓舉行峰會的可能性，河野說「完全沒有必要焦急」，他認為，北韓可能會利用那些接受邀請前往平壤與北韓領導人金正恩會談的領袖。

河野太郎。路透
河野太郎。路透
分享

北韓金正恩平壤

相關新聞

影／記者稱教宗說地獄不存在 梵蒂岡趕忙澄清

2018-03-31 18:00

英調查：8成教師遇性騷霸凌 學生、家長伸狼爪

2018-03-31 13:32

英智庫：男女低薪族群比例若相等 性別薪酬差距可減21%

2018-03-31 14:44

澳洲知名大學投資軍火商數百萬澳幣 引發師生譁然

2018-03-31 12:53

馬拉拉首度回到老家 「地球上最美的地方」

2018-03-31 21:14

南韓解密：北韓曾倡統一組聯邦

2018-03-31 20:29

義記者報導教宗否認存在地獄 教廷未明確否認

2018-03-31 17:15

新華社：北韓將參加2020東京奧運和2023北京冬奧

2018-03-31 17:11

南韓歌手赴北韓 演唱鄧麗君金曲「月亮代表我的心」

2018-03-31 15:39

影／聯合國批准制裁北韓 黑名單台商榜上有名

2018-03-31 14:05

影／加薩走廊抗議失控！ 以軍朝巴人開火釀16死千人傷

2018-03-31 13:46

台商張永源暗助北韓 遭聯合國禁全球旅行、凍結資產

2018-03-31 13:42

凱特王妃親家公 遭控性侵未成年人

2018-03-31 13:28

巴勒斯坦「土地日」慘案：加薩3萬人邊境示威，以色列開火擊斃16人

2018-03-31 12:33

英國80%教師遭性騷或霸凌 包括被學生偷拍

2018-03-31 11:48

德國遊民「街頭流浪指南」為何大賣？

2018-03-31 11:06

台商遭制裁 朱學恒：全球領袖都等著見金正恩 好諷刺

2018-03-31 10:33

聯合國制裁49個對象向北韓施壓 唯一列名個人是台灣人

2018-03-31 10:28

台灣商人資助北韓被制裁 調查局判讀資料中

2018-03-31 10:09

懦弱謊言戰：結束越戰的「五角大廈文件」

2018-03-31 09:31

加薩示威近以巴邊界爆衝突 16死千傷

2018-03-31 09:13

想要拿美國簽證？先交出社群媒體、電子郵件帳號和電話

2018-03-31 09:06

凱特王妃親家公 遭控性侵未成年人

2018-03-31 08:47

安理會通過制裁北韓名單 台商張永源被發旅行禁令

2018-03-31 06:56

施壓北韓 聯合國將27船和21公司等列黑名單

2018-03-31 06:51

俄反制西方 荷蘭2外交官被限期離境

2018-03-31 03:11

以軍攻擊加薩走廊3處哈瑪斯陣營 12名巴人死

2018-03-31 03:06

俄報復性驅逐外交官 美打包英表示遺憾

2018-03-31 02:24

俄新型ICBM薩爾馬特試射成功

2018-03-31 01:49

俄召喚23國外交官 宣布報復性驅逐行動

2018-03-30 23:57

冷戰再起？俄驅逐美60外交官 關係惡化

2018-03-30 23:34

MeToo又一樁 聯合國女員工 指控高官性騷擾

2018-03-30 22:23

土耳其巴士車禍起火 非法移民17死36傷

2018-03-30 20:56

加薩再爆衝突 以軍開火 至少5死

2018-03-30 20:20

法總統夫人名義遭冒用 假電郵各地索特權

2018-03-30 20:09

影／豆腐乳味道如核廢料？日出版社坦承思慮不周

2018-03-30 18:00

「是我們毀了臉書」一槍讓佐伯格跳腳的90後吹哨人

2018-03-30 09:54

列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾

2018-03-23 11:17

紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺　最快下周公布

2018-03-11 18:25
看更多

熱門文章

家教老師曝光孫安佐奇怪想法 曾想過恐攻時這麼做！

2018-03-31 06:18

孫安佐認了「想買槍」 孫鵬遭起底寵兒不良紀錄

2018-03-31 10:55

有片／直擊！孫鵬、狄鶯抵紐約 轉赴賓州探愛子

2018-03-31 13:14

孫安佐獄中很平靜盼6月回台 最遲下週一見爸媽

2018-03-31 03:29

狄鶯、孫鵬抵美！兒換藍色囚衣代號「18002136」

2018-03-31 12:47

特斯拉半自駕釀死亡車禍 「事發前駕駛沒碰方向盤」

2018-03-31 11:03

安理會通過制裁北韓名單 台商張永源被發旅行禁令

2018-03-31 06:56

特斯拉坦承 上周Model X釀死車禍半自駕系統是開著的

2018-03-31 12:19

狄鶯子事件 呂秋遠談親子：別讓他犯錯只為吸引你注意

2018-03-31 07:02

影／比44個台灣還大 太平洋垃圾帶飄滿塑膠

2018-03-31 07:26

狄鶯孫鵬飛抵紐約 戴口罩不發一語

2018-03-31 12:40

產後病變全身長滿腫瘤 38歲媽媽痛苦不敢出門

2018-03-31 10:06

福斯買回30萬輛車 送進「墳場」

2018-03-31 00:00

女兒是選美常勝軍 55歲辣嬤跟著選奪亞軍

2018-03-31 14:53

俄召喚23國外交官 宣布報復性驅逐行動

2018-03-30 23:57

兒不寫作業先打電動 母抓狂拿鋸子割兒脖子

2018-03-31 15:22

影／「一級玩家」要角 14歲華生趙家正首映

2018-03-31 12:19

澳洲知名大學投資軍火商數百萬澳幣 引發師生譁然

2018-03-31 12:53

法國版前瞻計畫！馬克宏豪擲538億發展人工智慧

2018-03-30 22:49

台商遭制裁 朱學恒：全球領袖都等著見金正恩 好諷刺

2018-03-31 10:33

美年度貿易障礙報告 再關切美豬牛輸台問題

2018-03-31 03:33

俄新型ICBM薩爾馬特試射成功

2018-03-31 01:49

英國風力和太陽發電 首次超越核電

2018-03-31 12:13

冷戰再起？俄驅逐美60外交官 關係惡化

2018-03-30 23:34

凱特王妃親家公 遭控性侵未成年人

2018-03-31 08:47

影／加薩走廊抗議失控！ 以軍朝巴人開火釀16死千人傷

2018-03-31 13:46

聯合國制裁49個對象向北韓施壓 唯一列名個人是台灣人

2018-03-31 10:28

南韓歌手赴北韓 演唱鄧麗君金曲「月亮代表我的心」

2018-03-31 15:39

特斯拉股價大跌 顯示股市風向已變

2018-03-31 19:04

影／交出你的社群帳號！ 美擬嚴審簽證影響近1500萬人

2018-03-31 18:00

MeToo又一樁 聯合國女員工 指控高官性騷擾

2018-03-30 22:23

日本財相：我們不想與美雙邊貿易談判

2018-03-31 11:04

俄報復性驅逐外交官 美打包英表示遺憾

2018-03-31 02:24

影／記者稱教宗說地獄不存在 梵蒂岡趕忙澄清

2018-03-31 18:00

太空殖民可不可行 日首位女太空人找答案

2018-03-31 05:10

阿諾動心臟手術 醒來第一句話：我回來了

2018-03-31 12:12

好萊塢抗盜版 首部電影6月區塊鏈上映

2018-03-31 04:04

天宮一號將墜 細數墜落太空設備那些事

2018-03-31 12:04

美台貿易 藥品及化妝品限制有進展

2018-03-31 05:08

義記者報導教宗否認存在地獄 教廷未明確否認

2018-03-31 17:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top