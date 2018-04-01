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全球最貴戰機 日韓樂當冤大頭 台灣會跳「錢坑」嗎

全球最貴戰機 日韓樂當冤大頭 台灣會跳「錢坑」嗎

2018-04-01 09:00聯合報 編譯陳韋廷╱報導

美國參議員日前致函敦促總統川普售予台灣F-35B戰機，台灣此前也早就表達購買意願，甚至傳出正式提出了購機請求，但此消息之後遭到否認，而這似乎顯示我國在採購這架史上最貴戰機一事上並不想當冤大頭，掉入無法承受的錢坑之中。

不過即便如此，許多國家如南韓、日本及英國仍想買到它，南韓購買的首架F-35A戰機更已在28日交機。今年台灣國防預算為台幣3278億元。

台灣希望採購具垂直起降功能的F-35B戰機。 路透
台灣希望採購具垂直起降功能的F-35B戰機。 路透
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購買單價 日本比南韓貴8億

韓國先驅報報導，從今年開始，南韓向製造商洛克希德馬丁購買的首批40架F-35A戰機，將在2021年前陸續交機進行作戰部署，南韓並考慮在2020年年中再增購20架。此機單價約1200億韓元（約台幣32.6億元）。

至於同樣買了F-35A的日本，面臨的錢坑更是愈來愈大。朝日新聞報導，2017會計年度每架採購成本估值，從2012年度的9000萬美元激增53%至1.376億美元（約台幣40.1億元）。

日本防衛省官員將採購成本飆升歸因於日圓弱勢，一些國防分析家則認為，原因在於美國政府的外國軍事銷售制（FMS）讓日本在採購上吃了虧。

洛馬交付南韓的首架F-35A戰機。 歐新社
洛馬交付南韓的首架F-35A戰機。 歐新社
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「價格是否合理難確認…但我們接受」

但朝日新聞援引一名防衛省高官談話指出，FMS被視為美國向盟國提供防務援助的一部分，因此像日本這樣的買家傾向於支付開價，而非直接向洛馬購買。「由於F-35A是具敏感功能的飛機，價格是否合理很難確認。我們確實傾向於接受美國的開價。」

此外，日本為因應中國大陸在東亞海域的威脅，打算引進F-35B，屆時整體採購成本料將再度走高。

英國光為升級 花掉台灣全年國防預算

而面臨類似問題的不只有日本，英國也在升級F-35戰機上遭遇錢坑。根據英國泰晤士報報導，英國未來7年將為了F-35戰機的升級支付大約120億英鎊（約台幣4900億元）總經費的一部分，包括78億英鎊用於軟體開發，39億英鎊用來部署更新以及其他採購問題。

報導指出，英國在F-35戰機身上已砸下58億英鎊，而打算配屬兩艘新航母的首批48架，14架名義上已交機，但飛機仍在美國境內，要到12月才會飛來英國，但在此之前，英國將被要求支付一筆160億美元的軟體升級費用，因為若不進行升級，將無法跟舊機進行有效的聯繫。

洛馬交付南韓首架F-35A戰機試飛時的畫面 。 歐新社
洛馬交付南韓首架F-35A戰機試飛時的畫面 。 歐新社
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21世紀 美國這一邊的空戰主力

F-35是美國洛克希德馬丁研發的匿蹤戰機，能適應各種天候，作戰半徑超過1,000公里，具備有限的類超音速巡航能力，將是美國和其盟國在21世紀的空戰主力。它的開發計畫從一開始便面臨成本超支的困擾。

去年7月的資料顯示，這種被稱為全球最昂貴武器的飛機開發成本已上升至約4065億美元。F-35分為從傳統跑道起降的A型，短場和垂直起降的B型，以及作為航母艦載機的C型。

F-35具備高度的勢感知能力，能迅速整理資訊提供給飛行員，讓飛行員能在短時間作出任務決定。駕駛過F-35的飛行員表示，它的飛控能力相當出色。

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