義記者報導教宗否認存在地獄 教廷未明確否認

2018-03-31 聯合報 記者王麗娟╱即時報導



經常報導天主教教宗方濟各專文的義大利記者史卡法里 (Eugenio Scalfari)在義大利共和報發表文章稱,教宗否認地獄的存在。

史卡法里引述教宗的話說,死前並未獲得永恆救贖的犯罪者,「並未受到懲罰」,「沒有地獄,有罪的靈魂消失了」。

教廷其後發表聲明,表示史卡法里的文章屬於「重整」而非「轉錄」他和教宗的談話,不過教廷並未明確否認史卡法里所稱,教宗稱沒有地獄的說法。教廷的反應令有些讀者覺得,教宗可能在這項天主教與來世相關的根本教義上,再度與教會相矛盾。

華爾街日報報導,教宗方濟各發表非傳統論調似已成為常事。新的無地獄說,是教宗撼動天主教義看法極端且明顯的一例,不僅引起非天主教界注意,也在天主教內引來側目。

評論家很快即發現,史卡法里的文章,與過去教宗對地獄的說法不同,之前教宗即曾就永恆救贖,對黑手黨成員提出警告。