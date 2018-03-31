新華社：北韓將參加2020東京奧運和2023北京冬奧

2018-03-31 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



大陸官方媒體今天報導，國際奧會（IOC）主席巴赫今日在北韓首都平壤表示，國際奧會已與北韓官方就北韓運動員參加東京奧運會和北京冬奧會達成一致，並將為北韓運動員參加國際賽事提供支持。

新華社報導，巴赫29日率國際奧會代表團開始對北韓進行為期三天的訪問，在結束訪問前，他在平壤國際機場對媒體作出上述表述。根據朝中社報導，巴赫訪朝期間會見了北韓最高領導人金正恩，並與其共同觀看了足球比賽，他還與朝鮮體育相金日國舉行了會談，並參觀了一些體育場館。

巴赫說，訪問期間，他們與北韓就運動員參加2020年東京奧運會和2022年北京冬奧會達成一致。國際奧會將為北韓運動員對於不同國際賽事的準備、取得參賽資格和參加比賽提供支持，並可能支持他們的相關訓練。他表示，這次他們將有更多時間去為北韓運動員做準備，這讓北韓運動員可以在未來的奧運會和青奧會上發揮出最高水準。

巴赫在回答新華社記者提問時說，他和北韓最高領導人的會談是一次富有成效的會談，雙方就北韓的體育和國際體育的發展進行了坦誠交流。

巴赫表示，南韓平昌冬奧會上朝韓運動員共同入場，是朝鮮半島給世界發出的強烈和平訊號。

根據朝中社31日報導，金正恩在會見巴赫時，對國際奧會為北韓參加平昌冬奧會提供積極協助表示感謝。金正恩說，本屆奧運會不僅從奧林匹克角度取得了成功，也是具有譜寫北南和解新篇章的特殊意義的奧運會。封凍的北南關係借奧運會契機迎來解凍期，這完全歸功於國際奧會為此提供機會並創造條件。