馬拉拉首度歸鄉 想念與鄰居拌嘴的歲月

2018-03-31 18:23 中央社 巴基斯坦明哥拉31日綜合外電報導



諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（左一）和她的父母（右二、右一）廿九日在伊斯蘭馬巴德和巴基斯坦總理阿巴西（左二）合影。聯合報系資料照片。 美聯社 分享 facebook 兩名維安官員與一名家族友人表示，諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽今天重返巴基斯坦的家鄉史瓦特河谷。馬拉拉說，她懷念和鄰居鬥嘴的日子。

路透社報導，通往馬拉拉（Malala Yousafzai）在明哥拉（Mingora）家園的道路今天稍早遭到封鎖。

20歲的教育倡議家馬拉拉從29日開始訪問巴基斯坦，由政府和軍方全程提供維安；這也是她多年前遭射傷並遠赴海外治療後，首度重返巴國土地。

基於她的人身安全考量，先前還不清楚馬拉拉是否能夠拜訪史瓦特河谷（Swat Valley）；在巴國塔利班統治下，史瓦特河谷部分地區曾依循這些好戰分子對伊斯蘭律法的嚴厲詮釋，長達近兩年。

馬拉拉昨天受路透社訪問時表示：「我懷念巴基斯坦的一切…從河流、山巒甚至到骯髒街道、我們家週遭的垃圾，還有我的朋友，我們以前講八卦的樣子…和我們與鄰居爭執的時光。」

兩名維安官員向路透社表示，這趟直升機之行大概僅持續一天。

巴基斯坦軍隊在2009年從塔利班手中奪回史瓦特，此後這裡大多保持和平，但仍偶受這些好戰分子侵擾，塔利班幾週前就曾攻擊軍隊。

塔利班統治下，史瓦特的女孩無法受教，但馬拉拉卻公開倡議女孩受教權，因此在2012年遭槍擊，塔利班宣稱是他們所為。