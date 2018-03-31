謝長廷看灣生紀錄片 盼深化台日友好關係

2018-03-31 18:44 中央社 東京31日專電



駐日代表謝長廷今天觀賞以灣生為題材的紀錄片說，希望這部紀錄片成為年輕世代知道台日情誼的橋梁，也期盼能更進一步深化台日間長久以來的友好關係。

駐日代表處台灣文化中心下午在東京播映「心的故鄉：灣生的山與海的記憶」紀錄片，描述過去在台灣蘇澳等地生長的日本人，重回兒時舊地，回想過去的生活及心中長留的記憶。

「心的故鄉：灣生的山與海的記憶」由日本紀錄片導演林雅行執導，透過灣生武石道男與竹中信子2條主軸線，帶出灣生經歷的時代背景與現況，吸引逾百位日本觀眾觀賞，片長約2小時30分。

片中取景地包括南方澳漁港、蘇澳冷泉及蘇澳小學等，武石道男回憶，小時候因為家住得離冷泉很近，當年的冷泉不像現在，只是一個大型露天浴場，夏天晚上，父親帶著他經過冷泉前的小橋，然後聞到冷泉的味道，他到現在都還記得那個味道。

謝長廷出席觀看紀錄片致詞說，台灣跟日本從很久以前就有很深的關聯，灣生就是其中一部分；這群在台灣出生成長的日本人被稱為「灣生」。根據字典，故鄉是出生成長的地方，如果依照這個定義，台灣就是灣生的故鄉。

他說，這群灣生因為戰爭結束不得不離開台灣，很多灣生回到日本後，仍把台灣當成心裡的故鄉。

謝長廷說，希望透過這部紀錄片，讓更多人能了解台灣與日本的歷史連結，也希望這部紀錄片能成為台灣跟日本的橋梁，讓年輕世代能知道彼此間的情誼，並期盼更進一步深化台日間長久以來的友好關係。

紀錄片播映結束後，武石道男與竹中信子都現身會場致意。竹中信子說，到現在都還是非常喜歡台灣；武石道男表示，希望未來還有機會再到台灣。