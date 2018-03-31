人口販售尼泊爾女孩劇增 多數賣至印度妓院

2018-03-31 18:43 中央社 新德里31日專電



印度武裝邊防部隊發表一份研究報告指出，2017年與2013年相較，被救出預備販賣到印度的尼泊爾女孩人數成長逾5倍，多數被賣到德里、孟買、加爾各答和其他大城市的妓院。

「印度時報」（Times of India）今天引述印度武裝邊防部隊（Sashastra Seema Bal, SSB）發表的「印度尼泊爾邊境人口販賣」報告，提出上述數據。

報告顯示，2013年在印度、尼泊爾邊境共救出預備被賣到印度的108名尼泊爾女孩和兒童，2017年拯救607名。

印度武裝邊防部隊表示，尼泊爾是婦女和兒童被賣到印度的最大來源國，他們被賣到印度後多數被迫從事賣淫，或到家庭幫傭，或成為其他形式被剝削的勞工，甚至還有些人的器官被非法摘取。

這份報告引述尼泊爾婦女與社會福利部的資料說，尼泊爾來自山區和賤民等低種姓階級的婦女和兒童，被販賣的風險較高，但也有更高種姓的婦女和兒童被賣到印度。

報告指出，人口販子通常把年齡在9到16歲的女孩帶到印度與尼泊爾邊境城鎮，再乘坐巴士或火車到印度出售。

一些在邊境城鎮的妓院仲介，會向人口販子支付每個女孩約6000盧比（約新台幣3000元），再帶女孩搭乘巴士和火車到德里、孟買、加爾各答和其他大城市。

這份報告表示，這些仲介帶這些尼泊爾女孩抵達德里、孟買等大城市後，就把她們賣給妓院老闆，價格可達5萬盧比。